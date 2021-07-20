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Нашелся турист, пропавший в горах близ Алматы

19.07.2021 8209
Нашелся турист, пропавший в горах близ Алматы
МЧС РК
АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В горах Заилийского Алатау найден турист, который в одиночку отправился на пик Маншук Маметовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе МСЧ РК, 19 июля во время обследования ледника пешая группа сотрудников РОСО обнаружила мужчину. 
 

Он сильно замерз, спасатели предоставили ему теплую одежду. В медицинской помощи он не нуждался. На данный момент оперативная группа РОСО спускается вместе с туристом с гор", - говорится в сообщении ведомства.

 
Напомним, сообщение о пропаже туриста в горах Заилийского Алатау появилось сегодня утром. 27-летний молодой человек после ночевки на озере Маншук Маметовой решил утром подняться на одноименный пик. Вечером турист отправил другу сообщение о том, что ему удалось совершить восхождение, но ему нужна помощь, так как он не может самостоятельно спуститься. После этого связь с мужчиной прервалась.

Ранее в горах Алматы пропала туристка. Спасатели нашли ее в районе Большого Алматинского озера. Женщине потребовалась госпитализация. 
 

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