Найдена пропавшая в горах Алматы девушка

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Девушка, пропавшая накануне в горах Алматы, найдена в районе Большого Алматинского озера; состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое, передаёт KAZAKHSTAN TODAY

8 июля в департамент по ЧС города Алматы от РОСО поступила информация о том, что в районе БАО найдена пропавшая Алия Камиева. Её состояние оценивается как тяжёлое, требуется транспортировка и госпитализация пострадавшей. Организован вылет вертолёта "КазАвиаСпас" МЧС РК", - сообщили в пресс-службе департамента.





На место также направлена бригада по оказанию экстренной медицинской помощи Центра медицины катастроф МЧС РК и СМП Алматы.





Напомним, девушка пропала вчера в районе БАО. На её поиски было направлено максимальное количество спасателей: сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, два кинологических расчета, служба спасения 109 и 75 волонтёров.

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