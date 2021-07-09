Найдена пропавшая в горах Алматы девушка

8 июля в департамент по ЧС города Алматы от РОСО поступила информация о том, что в районе БАО найдена пропавшая Алия Камиева. Её состояние оценивается как тяжёлое, требуется транспортировка и госпитализация пострадавшей. Организован вылет вертолёта "КазАвиаСпас" МЧС РК", - сообщили в пресс-службе департамента.
На место также направлена бригада по оказанию экстренной медицинской помощи Центра медицины катастроф МЧС РК и СМП Алматы.
Напомним, девушка пропала вчера в районе БАО. На её поиски было направлено максимальное количество спасателей: сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, два кинологических расчета, служба спасения 109 и 75 волонтёров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства