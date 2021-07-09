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Потерявшуюся в горах Алматы туристку ищут спасатели

08.07.2021 7021
Потерявшуюся в горах Алматы туристку ищут спасатели
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Потерявшуюся в горах Алматы туристку ищут спасатели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация о пропаже гражданки А. Камиевой, 1980 года рождения, в районе БАО поступила на пульт 112 ДЧС Алматы 7 июля 2021 года в 09.22. Со слов матери пропавшей, ее видели последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома.
 

Незамедлительно на поисково-спасательные работы направлены 30 человек, 7 единиц техники, из них: спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения 109, волонтеры. В дневное время в ПСР были задействованы беспилотные летательные аппараты. Силы и средства на проведение ПСР наращиваются", - сообщили в ДЧС.

 
Добравшись до предполагаемого места поиска, спасатели разделились на две группы. Одна вышла в сторону перевала Алматы Алагир. Вторая в сторону пика Советов. Также осматривается лес выше гидропоста.
 

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