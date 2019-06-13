Неизвестные застрелили собак в приюте для животных в Актау

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Несколько мужчин днем 11 июня проникли на территорию собачьего приюта и застрелили трех собак. Волонтер нашла на месте происшествия две гильзы от охотничьих патронов, сообщает портал "Актау Лада".
Это был не ветеринарный отстрел. Люди умышленно сделали это зло, застрелили несколько собак, забрали трупы с собой. Остальные животные в это время разбежались кто куда", - рассказала одна из волонтеров приюта.
Она отметила, что с одной стороны у приюта нет ограждения и злоумышленники, скорее всего, зашли именно с этой стороны. По ее словам, частную территорию, на которой находится приют, охраняет сторож, но это не помешало неизвестным. Волонтеры намерены обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы найти и наказать нарушителей.
Как же это так? Неужели можно просто приехать, выстрелить в живое существо и уехать? Собаки им зачем? Сегодня животное - завтра человек. Мы уже несколько раз обращались в исполнительные органы города для помощи в организации нормального приюта для бездомных животных. Собак нужно защищать от людей, а не наоборот", - подытожила волонтер приюта.
Как сообщалось ранее, сотрудников ветеринарной организации наказали за отстрел собак на глазах у детей в Шымкенте, а в Алматы зоозащитник выявил признаки очередной кампании по уничтожению бродячих животных. Также зоозащитники Алматы требуют найти и наказать живодера, изрезавшего щенка до полусмерти.
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