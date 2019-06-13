Неизвестные застрелили собак в приюте для животных в Актау

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Актау. 12 июня. Kazakhstan Today - В Актау несколько мужчин проникли в приют для собак и застрелили трех псов, передает Kazakhstan Today.

Несколько мужчин днем 11 июня проникли на территорию собачьего приюта и застрелили трех собак. Волонтер нашла на месте происшествия две гильзы от охотничьих патронов, сообщает портал " Актау Лада ".

Это был не ветеринарный отстрел. Люди умышленно сделали это зло, застрелили несколько собак, забрали трупы с собой. Остальные животные в это время разбежались кто куда", - рассказала одна из волонтеров приюта.

Она отметила, что с одной стороны у приюта нет ограждения и злоумышленники, скорее всего, зашли именно с этой стороны. По ее словам, частную территорию, на которой находится приют, охраняет сторож, но это не помешало неизвестным. Волонтеры намерены обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы найти и наказать нарушителей.

Как же это так? Неужели можно просто приехать, выстрелить в живое существо и уехать? Собаки им зачем? Сегодня животное - завтра человек. Мы уже несколько раз обращались в исполнительные органы города для помощи в организации нормального приюта для бездомных животных. Собак нужно защищать от людей, а не наоборот", - подытожила волонтер приюта.

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