Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В Алматы зоозащитник выявил признаки очередной кампании по уничтожению бродячих животных, передает Kazakhstan Today.

Алматинский зоозащитник Сергей Снегирев обратил внимание на видеоматериал, появившийся в одном из городских СМИ, в котором на защитников животных возложили ответственность за рост числа бездомных четвероногих на улицах города.

Друзья, вашему вниманию очередной вброс от ветеринаров и неразборчивого СМИ. В этом ролике прекрасно всё - и ложь, и некомпетентность, да и вообще смотрите, читайте/пишите комментарии и вам предстанет классический способ ветеринаров организовать "страшилку" для формирования общественного мнения, на которое будут они ссылаться при высасывании очередных бюджетов", - написал Снегирев на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора в целом сохранена).

В информационном материале, на который ссылается общественник, говорится о значительном росте числа бездомных собак и опасности, которую они представляют для горожан. Причиной увеличения количества таких животных называют запрет на их усыпление, инициированный зоозащитниками и установленный судом.

Между тем, как отмечает активист, "судебный запрет на усыпление был и действовал около 7 дней", причем "в течение этих дней отлов не прекращался". Он также напомнил, что именно зоозащитники выступают за сокращение числа бродячих животных путем стерилизации.

Стерилизация, которая сокращает популяцию бездомных, и другие инициативы исходят именно от зоозащитников, и любой их публичный или иной шаг направлен исключительно на то, чтобы животных на улицах стало меньше", - добавил Снегирев.

В информационном материале говорится и о том, что поводом для временного судебного запрета на усыпление стал факт негуманной эвтаназии в изоляторе для бездомных животных, который в итоге не подтвердился.

По словам зоозащитника, "факт негуманной эвтаназии в изоляторе был зафиксирован на отчётном собрании ветеринаров перед Общественным советом и при участии многих официальных лиц. Однако упрямые журналисты гнут свою линию - не подтвердилось, говорят", - прокомментировал Снегирев.

Он подчеркнул, что "вся эта история выглядит как неумелая попытка переложить ответственность / проблему бездомных животных на зоозащитников, стараясь сделать их виноватыми глазах общества".

П.С. напоминаю - ежегодно в Казахстане на отлов / отстрел бездомных животных тратится около миллиарда бюджетных средств. 1 000 000 000. Каждый год", - резюмировал зоозащитник.

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