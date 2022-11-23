Система Orphus

Несколько жительниц Шымкента пострадали из-за некачественных косметологических процедур

22.11.2022, 13:20 9031
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре жительницы Шымкента стали жертвами косметологических процедур. На качество косметологических услуг они пожаловались в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.
 
В одном случае медсестра, не имея соответствующего сертификата, открыла ИП и косметологический кабинет. К ней пришла местная жительница, чтобы удалить бородавки с лица. Также медсестра предложила клиентке сделать укол для рассасывания келоидного рубца на груди. Уже потом выяснилось, что вкололи пациентке что-то похожее на гиалуроновую кислоту. После такого лечения бородавок у женщины стало еще больше, а рубец еще и воспалился. Проверка показала, что у медсестры не было ни лицензии, ни сертификата на проведение таких процедур. Факт оказания такой опасной услуги женщина признала и согласилась заплатить штраф, сообщает vera.kz.
 
По информации руководителя отдела в департаменте фармконтроля Розии Абытовой, еще одна 24-летняя жительница города решила изменить форму бровей с помощью броулифтинга. Косметолога нашла через инстаграм за 50 тысяч тенге. Мастер сделала обезболивающий укол, затем надрез по верхней линии брови и все подшила. Правда, спустя несколько дней началось нагноение, а потом еще и шрамы появились. Теперь переделка таких бровей обойдется пациентке в миллион тенге, притом что исправлять такие оплошности профессиональные косметологи не любят. Во время проверки выяснилось, что у медсестры нет ни сертификата, ни лицензии.
 
К этой же медсестре попала еще одна женщина, которая тоже обратилась с жалобой в фармконтроль. Ей сделали процедуру блефаропластики нижнего века за 50 тысяч тенге. Мастер тоже сделала надрез, затем наложила шов, в последствии он загноился. Закончилось все выворотом нижнего века.
 
Еще один вопиющий случай, по словам Розии Абытовой, произошел с женщиной, которая решила удалить брыли и сделать подтяжку линии овала лица. За все это пострадавшая заплатила 150 тысяч тенге, но в итоге загноились шов с одной стороны и операционная рана. Лицо все перекосило.
 

Наказание - штраф за отсутствие сертификата 15 тысяч тенге, за отсутствие лицензии - 25 тысяч тенге. Мы уже направили предложение об увеличении штрафов", - говорит руководитель отдела департамента Комитета медицинской и фармацевтической деятельности Розия Абытова.

 
Всего в этом году в департамент поступили 4 жалобы на оказание косметологических услуг. Специалисты призывают внимательно проверять информацию о тех, кому решили доверить свое лицо. Важно проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность по амбулаторно-поликлинической помощи с приложением дерматокосметологии. Важно обращать внимание на дипломы специалистов, они должны быть на видном месте или предоставлены по первой же просьбе. Очень важно брать и сохранять чек после оплаты всех процедур
 

новости по теме

В Актюбинской области в результате ДТП погибли семь человек

22.11.2022, 14:22 8251
Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области 22 ноября на автодороге Актобе - Астрахань в районе поселка Елек в результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, сообщает Polisia.kz.
 

Водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя. Lada от столкновения выехала на встречку и столкнулась с Kia Sorrento", - проинформировали в полиции.

 
В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и 6 пассажиров погибли на месте происшествия. Также сообщается, что 4 пассажира автомашины Kia получили телесные повреждения.

 
Ранее сообщалось, что на автодороге Самара - Шымкент в ДТП погибла женщина.
 

Еще два землетрясения зарегистрировано под Алматы

22.11.2022, 12:22 10086
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 22 ноября 2022 года зарегистрировано еще два землетрясения близ Алматы.
 
Первое землетрясение зарегистрировано в 9.57 по времени Алматы. Его эпицентр расположен в 265 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 7.9, магнитуда MPV - 3.7, глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Второе землетрясение зарегистрировано в 10.35 в 775 километрах от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения - 11.1, магнитуда MPV - 5.0, глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, минувшей ночью и вчера вечером сейсмологи зафиксировали несколько землетрясений близ Алматы.
 

Несколько землетрясений произошло недалеко от Алматы

22.11.2022, 08:12 12176
Несколько землетрясений произошло недалеко от Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 22 ноября 2022 года недалеко от Алматы зарегистрировано несколько землетрясений.
 
По данным сейсмологов, в 03.26 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 173 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения составил 9,0. Магнитуда MPV 3,9. Глубина 5 км. Координаты эпицентра 42,62° с.ш. 78,88° в.д.
 
Чуть позже, в 04.34, произошло еще одно землетрясение в 176 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8,9. Магнитуда MPV 4,0. Глубина 10 км. Координаты эпицентра 42,62° с.ш. 78,92° в.д.
 
Кроме того, в 06.22 произошло землетрясение на территории Казахстана. Его эпицентр располагался в 264 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 10,0. Магнитуда MPV 4,5. Глубина 20 км. Координаты эпицентра 44,54° с.ш. 79,64° в.д.
 
Сведений об ощутимости землетрясений по шкале МSК-64 нет.

Ранее сообщалось, что алматинские сейсмологи зарегистрировали три землетрясения.
 

Алматинские сейсмологи зарегистрировали три землетрясения

21.11.2022, 20:55 17001
Алматинские сейсмологи зарегистрировали три землетрясения
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК вечером 21 ноября зарегистрировано три землетрясения.
 
В 20 час. 32 мин. 39 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 470 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
В 19 час. 34 мин. 29 сек. было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 525 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
В 18 час. 30 мин. 35 сек. зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 290 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Напомним, сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 21 ноября в 04.57 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
 

Житель Алматы спас из огня пенсионера

21.11.2022, 15:16 21206
Житель Алматы спас из огня пенсионера
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилого мужчину спас от пожара житель Алматы. 72-летний пенсионер не мог передвигаться самостоятельно после операции.
 
Пожар произошел 20 ноября около 05.20 утра в квартире на первом этаже "Шугыла сити 340/ 4" Наурызбайского района. К моменту прибытия пожарных в квартире уже горели вещи мебель, на лестнице было сильное задымление. Пожар удалось локализовать через 10 минут с момента прибытия, сообщает ДЧС Алматы.
 

До прибытия пожарных подразделений 30-летний житель данного ЖК Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас пожилого мужчину 1950 года рождения, который не мог передвигаться самостоятельно после операции. По словам Еркебулана, он услышал стоны в квартире на первом этаже. Пожилой мужчина лежал в прихожей своей квартиры, он обессилел, пытаясь покинуть квартиру", - рассказали в департаменте.

 
По словам молодого человека, он предпринял несколько попыток войти в задымленный подъезд. Закрыв лицо от дыма, он наощупь подобрался к двери горящей квартиры и вытащил мужчину в безопасное место. В настоящее время пенсионер под присмотром врачей БСМП, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
 

Я не ставил себе цель стать героем, хотел просто помочь", - рассказал Еркебулан Жанахметов.

 
Руководство ДЧС города Алматы намерено наградить мужчину за спасение человеческой жизни.
 

На территории Казахстана произошло землетрясение

21.11.2022, 08:21 24546
Талдыкорган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 21 ноября 2022 года в 04.57 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

По данным ДЧС Алматинской области, эпицентр расположен на территории Райымбекского района Алматинской области (в 50 км от села Нарынкол).
 
Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,3. Глубина 5 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, вчера землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана.
 

В Шымкенте женщина свесила ребенка с балкона четвертого этажа

20.11.2022, 19:35 30191
В Шымкенте женщина свесила ребенка с балкона четвертого этажа
Фото: Кадр с видео
Шымкент. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте женщина свесила ребенка с балкона 4-го этажа одной из многоэтажек города.
 
Инцидент произошел в районе водоканала, информирует otyrar.kz со ссылкой на телеграм-канал "Жесть Казахстан".

 
Как сообщили в полиции Шымкента, мать таким образом хотела успокоить плачущего ребенка.
 

Сообщаем, что сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района по данному факту проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка разъяснила, что ее дочь сильно плакала и просилась во двор. Мать успокаивала ребенка, показывая ей находящуюся во дворе старшую дочь. Сотрудниками полиции с семьей проведена профилактическая беседа о строгом соблюдении мер безопасности", - добавили в департаменте полиции Шымкента.

 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте полицейские расследуют факт жестокого обращения матери с ребенком.
 

Землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана

20.11.2022, 09:54 33071
Землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 20 ноября 2022 в 09.21 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 266 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): землетрясение силой 2-3 балла ощутили жители Талдыкоргана.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов