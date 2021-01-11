Обнаружены фрагменты тел и обломки самолета в Индонезии

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые должны сразу приступить к обследованию предполагаемого места падения, передает Kazakhstan Today.

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, находившихся на борту индонезийского Boeing 737-524, потерпевшего крушения в акватории Яванского моря. Об этом со ссылкой на заявление представителя столичного управления правоохранительных органов Умара Шахаба пишет ТАСС.

Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников", - заявил полицейский.

Кроме того, по его словам, "были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру".

В район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые должны в воскресенье приступить к обследованию предполагаемого места падения.

В свою очередь, представитель ВМС республики Фахрул сообщил, что индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Нам удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси", - приводит его слова портал Kompas.

Он уточнил, что "части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг", которые входят в архипелаг Серибу.

В ближайшее время все это будет доставлено на берег", - добавил представитель ВМС.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air 9 января выполнял рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, резко снизился на 3 тыс. метров меньше чем за минуту.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства