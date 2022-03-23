Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы

Фото: facebook/ДЧС СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Во вторник, 22 марта, под завалами рухнувшей трубы ТЭЦ-2 спасатели обнаружили тело машиниста-обходчика - женщины 1984 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 марта в 10.32 под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12.05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.
Поиски велись более двух суток с привлечением кинологических расчетов.
Работы проводились в сложных условиях - разбор завалов был осложнен наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не имелось возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов", - рассказали спасатели.
Напомним, 20 марта на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. При уточнении наличия сотрудников дежурной смены выяснилось отсутствие машиниста-обходчика оборудования котельного цеха - женщины 1984 года рождения. По факту обрушения трубы возбуждено уголовное дело. 22 марта в областной прокуратуре сообщили о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ.