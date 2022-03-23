Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заверили, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета Boeing казахстанцев не было, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МИД РК сообщили, что, по предварительным данным, граждан Казахстана нет среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение.

По данным СМИ, спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, информирует РИА Новости.





Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР в понедельник, 20 марта.



