11.02.2024, 17:42 18986
Очередное нападение на водителя скорой помощи произошло в Казахстане
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Кокшетау. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось еще одно видео, на котором запечатлено нападение на водителя скорой помощи в Щучинске, передает корреспондент агентства.
Автор видео утверждает, что потасовка произошла из-за парковочного места. Нападавший не желал уступать дорогу скорой.
Департаментом полиции Акмолинской области установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в Щучинске", - рассказали в департаменте.
Сообщается, что начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
После избиения в Караганде казахстанцы запустили петицию в защиту прав работников скорой.
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12.02.2024, 11:18 5606
Уральск остался без воды в результате аварии на коллекторе
Фото: Depositphotos
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Уральск. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области город Уральск остался без воды в результате аварии на канализационном коллекторе, сообщил директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
Лопнул сварочный стык. Характер аварии не такой сложный, но для производства ремонтных работ пришлось отключить одну из основных канализационных насосных станций города. Вследствие чего были вынуждены ограничить подачу воды в город", - цитирует "Уральская неделя" директора.
Ранее жители Риддера из-за схода лавин остались без водоснабжения.
11.02.2024, 13:02 24951
Три лавины за день сошли в горах Казахстана: на юго-востоке ряд дорог перекрыли до мая
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Восточно-Казахстанской и Алматинской областей произошел третий за день самопроизвольный сход лавин, на юго-востоке перекрыли дорогу сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.
Как рассказали в ведомстве, сход лавины в ВКО произошел в районе Самар в Восточно-Казахстанской области.
На 132-м километре автодороги областного значения Усть-Каменогорск - село Таргын - Самарское в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 1,3 кубического метра", - проинформировали в МЧС.
Дополнено 11.02.2024, 16.01
Вторая лавина в ВКО сошла в Катон-Карагайском районе.
“11 февраля в 14:30 в Катон-Карагайском районе ВКО на 16 километре автодороги местного значения Согорное - Барлык в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход двух снежных лавин общим объемом 1 350 кубических метров”, - говорится в сообщении МЧС.
Кроме того, 11 февраля в 09.10 в Енбекшиказахском районе Алматинской области тоже сошли лавины. В министерстве объяснили это явление неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор. Общий объем лавин составил 52,5 кубического метра.
Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения Турген - урочище Батан. Работы по расчистке автодороги проводятся силами "Казселезащиты". Пропуск воды по руслу реки Турген свободный", - уточнили в МЧС.
В министерстве добавили, что в целях безопасности проезд по этому участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года.
Во всех случаях жертв и разрушений нет. Выставлены посты.
10.02.2024, 20:27 41161
В KEGOC причиной аварии на линии электропередачи назвали погодные условия
Фото: Минэнерго РК
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Степногорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе АО "KEGOC" сообщили, что аварийное отключение линии электропередачи 220 кВ "Макинск - Степная" произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
В 13.27 при переключениях на подстанции 220 кВ "Степная" АО "Кокшетауэнерго" отключилась вторая линия электропередачи 220 кВ АО "KEGOC" - Л-2661 "Степная-ЦГПП", что привело к обесточиванию Степногорского энергоузла с ограничениями потребителей и остановкой Степногорской ТЭЦ, в том числе с нарушением подачи тепла", - рассказали подробности в KEGOC.
Отмечается, что оперативно были приняты меры по восстановлению электроснабжения энергоузла через региональные сети.
В 15.25 было подано напряжение на Степногорскую ТЭЦ, тем самым созданы условия для восстановления ее нормальной работы, а также частично восстановлено электроснабжение потребителей энергоузла. В 16.16 подано напряжение на ПС "Степная", что позволило полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей", - проинформировали в пресс-службе.
Организован выезд аварийных бригад АО "KEGOC" на линии электропередачи 220 кВ Л-2671 "Макинск - Степная" и Л-2661 "Степная-ЦГПП".
Напомним, сегодня, 10 февраля, жители Степногорска остались без тепла и электричества. Из-за отключения электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC местная ТЭЦ снизила подачу теплоэнрегии. По данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
10.02.2024, 15:59 46481
Без тепла и электричества остались жители Степногорска
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за отключения линии электропередачи АО "KEGOC" в Степногорске горожане остались без электричества и отопления.
10 февраля в 13.27 произошло отключение электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC, сообщили в городском акимате.
По данным ведомства, уже в 14.07 подача электроэнергии была восстановлена.
В 14.15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла, в 14.20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы", - сказано в сообщении ведомства.
Жителей Степногорска просят сохранять спокойствие.
В Минэнерго сообщили, что из-за отключения линии электропередачи Степногорская ТЭЦ снизила подачу теплоэнрегии. Технологических нарушений на ТЭЦ нет.
В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети. Для исключения нарушения теплоснабжения потребителей организована циркуляция сетевой воды", - сказано в сообщении ведомства.
По данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
Напомним, в декабре прошлого года в 35-градусный мороз в домах Степногорска отключили отопление из-за аварии на теплотрассе.
10.02.2024, 15:08 48141
Жители Риддера ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Риддер. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение, эпицентр которого находился на территории России, ощутили жители Восточно-Казахстанской области.
Казахстанские сейсмологи 10 февраля в 14.24 зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.7 на территории России.
Его эпицентр расположен в 1023 км на северо-восток от Алматы.
Сообщается, что подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Риддера.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
10.02.2024, 09:20 54441
Угроза подтопления домов возникла в одном из районов Атырауской области
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области из-за потепления и резкой оттепели возникла угроза подтопления построек в селах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района.
В селе Сагиз вода вышла из русла местной реки. Вода подступила близко к жилым постройкам, один сарай рухнул, сообщает издание "Ай жайык".
Вокруг домов возводятся дамбы и ведется откачка воды.
По данным издания, талый снег стекает через забор школы в поселке Жантерек Мукурского сельского округа. Угрозы школе пока нет, однако уроки проходят онлайн.
В Сети распространилось видео, на котором запечатлено место с большим оврагом, оно называется "6-й аул". Местная река вышла из своего русла. Аким Мукурского округа Азамат Жаксиев заверил, что местные жители могут не беспокоиться.
Тревожиться не о чем, снег растаял, сверху полил дождь, и овраги заполнились водой. Талая снеговая вода поступает в степь по шести водопроводам вдоль ручья. Из-за того что вода движется с большой скоростью, она не может пройти через водопровод и переливается, однако затоплением села это не грозит", - сказал Жаксиев.
09.02.2024, 12:20 72616
Запретить строительство в предгорьях Алматы предлагают эксперты
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты рынка недвижимости предлагают запретить строительство в предгорьях Алматы.
Дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, что способно вызвать сход масштабных оползней, считает геодезист Даулет Тульбаев.
Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", - цитирует эксперта Zakon.kz.
Сейчас в нормативно-правовых актах, регулирующих строительство, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах, рассказала агентству эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова.
При этом законность строительства в Казахстане определяют уполномоченные на то органы государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений.
Эксперт уверена, что разрушенный и поврежденный дома принимала в эксплуатацию госкомиссия.
Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства", - подчеркнула эксперт.
Сомнение в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал выразила руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива.
На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт - суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов", - рассказала Грива.
Член Ассоциации риелторов Нина Лукьяненко считает, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков - садоводство. По ее мнению, проблема в упрощенной процедуре по легализации строительства коттеджей и частного сектора.
Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", - объясняет Лукьяненко.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев считает, что нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.
Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню", - заявил эксперт.
О необходимости усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.
Напомним, вчера ночью в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
09.02.2024, 11:23 71396
Массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин.
Информация о гибели животных появилась в соцсетях. Жители села пишут, что их лошади болеют опасным инфекционным заболеванием - лимфангитом.
Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер гуляет этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка", - сообщили владельцы лошадей.
По их словам, в соседнем селе заболевание подтвердилось, и сельчанам выплатили компенсацию. Владельцы животных считают, что чиновники не хотят платить компенсацию за падеж скота, поэтому не признают диагноз.
Ситуацию с падежом животных прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.
У заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные, это лошади, ослы", - сообщил Турсынбеков.
По его словам, если диагноз подтвердится лабораторно, в селе Тортколь введут карантин, а больные и павшие животные будут изъяты и уничтожены.
Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - подытожил Турсынбеков.
Для справки
Эпизоотический лимфангит (Lymphangitis episootica) - хроническая инфекционная болезнь однокопытных животных (лошадей, ослов, мулов, лошаков), характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв, сообщает сайт Vetvo.ru.
Экономический ущерб при массовых вспышках болезни значителен, поскольку больные лошади многие месяцы не могут быть использованы в работе. Летальность при заражении, учитывая вынужденный убой неизлечимо больных лошадей, колеблется в пределах 10-20%. Возбудитель болезни - грибок Criptococcus facirminosus.
Лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы, мулы и лошаки. Другие виды животных не заболевают даже при искусственном их заражении.
Источниками инфекции являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду вместе с гноем из вскрывающихся лимфангитных узлов и язв бесчисленное количество криптококков. Передача заразного начала от больных животных здоровым происходит как при прямом контакте, так и через снаряжение: седла, седелки, хомуты и уздечки. Также инфекция может передаваться через навоз, подстилку, корма, загрязненные выделениями больных.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?