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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области

12.09.2020, 11:33 14122
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области
Актобе. 12 сентября. Kazakhstan Today - Женщина погибла, три человека госпитализированы в результате ДТП, которое произошло в пятницу на трассе в Актюбинской области.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 11 сентября, в 17.10, на 31-м километре автодороги Актобе - Астрахань, вблизи поселка Бестамак, 32-летний водитель автомашины "Деу-Нексия", двигаясь со стороны города Алга, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "Фольксваген-Пассат" под управлением жителя города Алга. 
 

В результате ДТП водитель и два пассажира "Деу-Нексия" госпитализированы в ЦРБ Алги, 39-летняя женщина-пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП", - проинформировали в полиции. 

 
По факту ДТП проводится расследование.
 
Департамент полиции напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правил дорожного движения, установленной скорости, интервала движения и избегать необоснованных маневров и резкого торможения.
 

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