Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области

Актобе. 12 сентября. Kazakhstan Today - Женщина погибла, три человека госпитализированы в результате ДТП, которое произошло в пятницу на трассе в Актюбинской области.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 11 сентября, в 17.10, на 31-м километре автодороги Актобе - Астрахань, вблизи поселка Бестамак, 32-летний водитель автомашины "Деу-Нексия", двигаясь со стороны города Алга, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "Фольксваген-Пассат" под управлением жителя города Алга.

В результате ДТП водитель и два пассажира "Деу-Нексия" госпитализированы в ЦРБ Алги, 39-летняя женщина-пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП", - проинформировали в полиции.

По факту ДТП проводится расследование.

Департамент полиции напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правил дорожного движения, установленной скорости, интервала движения и избегать необоснованных маневров и резкого торможения.

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