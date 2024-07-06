05.07.2024, 13:27 28351
Опасность подтопления набережной Урала миновала
С набережной убирают мешкотары
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Атырау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау начали работы по уборке мешкотары на набережной реки Урал, сообщил на заседании оперативного штаба аким Атырауской области Жасулан Бисембиев.
По его словам, опасность подтопления участков вдоль набережной на сегодняшний день миновала. Теперь стоит задача очистить набережную от защитных сооружений.
Территорию поделили на 16 участков, за каждым из них закреплены ответственные организации. Основная задача - убрать мешки с набережной и очистить данную территорию.
Работы необходимо завершить в течение недели", - резюмировал Бисембиев.
В штабе также сообщили, что трасса Атырау - Уральск открыта для движения.
В связи с полным завершением текущего ремонта открыт участок трассы Атырау - Уральск на 5-67-м км, по направлению город Атырау - село Махамбет. Трасса открыта как для легковых, так и для грузовых машин", - рассказали в штабе.
1 июля уровень воды в Урале впервые за долгое время опустился ниже критического уровня. Самый высокий уровень воды в реке был зафиксирован в середине мая.
Напомним, в период паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей.
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05.07.2024, 17:42 19696
Три человека погибли в воинской части Арыси
Фото: МО РК
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Арысь. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Арыси в воинской части три человека погибли из-за отравления канализационным газом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
При выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, в числе которых двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту", - проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице Арыси.
Их состояние оценивается как стабильно тяжелое (...) По данному факту Шымкентским отделом военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил охраны труда)", - добавили в пресс-службе.
Ранее солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырауской области.
05.07.2024, 16:34 23826
Очередное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасской произошла дорожная авария с участием автобуса и легкового автомобиля, есть пострадавшие.
Как рассказали в департаменте полиции Алматы, водитель "Тойоты", совершая левый поворот с улицы Жангельдина на улицу Тюлькубасскую, допустил столкновение с маршрутным автобусом.
По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек", - сказано в сообщении полиции.
К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы в ДТП с участием автобуса погиб человек, 25 пострадали.
В прошлом году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
05.07.2024, 11:05 32761
Двенадцать ножевых: жестокое убийство произошло в Есике
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое убийство произошло на автозаправочной станции в Есике.
Информация о шокирующем случае появилась в соцсетях. По данным очевидцев, инцидент произошел на автозаправке.
В ходе словесной перепалки в салоне авто подозреваемый нанес двенадцать ножевых ранений мужчине 1995 г.р, в результате чего тот скончался на месте.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте.
Ранее в Актобе в результате стрельбы и поножовщины скончался молодой мужчина.
В мае два жителя Алматы устроили поножовщину в центре города.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
04.07.2024, 11:56 57971
Очередное нападение на медика произошло в Актау
Подозреваемый в хулиганстве задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело
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Актау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи, сообщает Lada.kz.
Нападение на медика, по словам жителей 4-го микрорайона, произошло около полуночи в доме № 4.
Фельдшер получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.
По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, пострадавшего осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение", - сообщает сайт.
В региональном департаменте полиции сообщили, что подозреваемый в хулиганстве задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
03.07.2024, 12:25 83076
В Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя
Создана специальная комиссия
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шуском районе Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба акимата района.
В горном районе Актасты Коккайнарского сельского округа Шуского района из-за сильного дождя склоновый поток достиг конюшен фермерского хозяйства "Ынтимак" и стал причиной гибели скота. Из общего поголовья этого хозяйства в 1600 голов выявлено 484 падежа скота, а также обнаружено 197 туш скота. В этом направлении создана специальная комиссия и подсчитывается общая потеря скота", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что угрозы жилым районам поселка нет.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в стране погибло более 8 тысяч сельхозживотных. Их владельцам выплатят компенсации.
02.07.2024, 18:27 106226
В Алматы с начала 2024 года с участием самокатов и мопедов произошло свыше 460 ДТП
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2024 года с участием самокатов и мопедов произошло 463 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Polisia.kz.
Пользователи самокатов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. С начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети", - проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
По его словам, в минувшие выходные на дорогах города выявлено порядка 2 тысяч правонарушений, львиную долю из них допустили пользователи электросамокатов и мопедов.
В целом с начала локальной отработки по выявлению правонарушений в части эксплуатации самокатов и мопедов, стартовавшей 1 июня, к административной ответственности привлечены 4,8 тысячи мопедов и 5,2 тысячи самокатчиков. Особое внимание обращено на эксплуатацию двухколесного транспорта несовершеннолетними. Порядка 100 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности", - добавил Серик Шумаев.
Он отметил, что в результате масштабных рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворены более тысячи мопедов, а также 3,6 тысячи автомобилей.
Напомним, Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов.
02.07.2024, 10:00 120351
В Актау инкассатор похитил деньги и покончил с собой: полиция расследует уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Актау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау инкассатор похитил деньги, а потом покончил с собой. Полиция проводит следственные мероприятия.
По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в пресс-службе управления полиции Актау.
По данным СМИ, инцидент произошел вчера, 1 июля. Инкассатор похитил 10 млн тенге в отделении банка в 14-м микрорайоне, а потом покончил с собой.
01.07.2024, 11:29 141101
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск
Фото: акимат ВКО, gov.kz
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Усть-Каменогорск. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших - дети из Восточного Казахстана. Тела погибших сегодня доставили спецбортом в Усть-Каменогорск.
Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унес жизни маленьких казахстанцев, и это стало трагедией для всех жителей региона. Сегодня тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона", - сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Местные исполнительные органы взяли на себя организацию и проведение похорон.
Напомним, 28 июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. По последним данным МЧС КР, в результате ЧП погибли девять человек.
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