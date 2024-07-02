01.07.2024, 15:34 8326
Уровень воды в Урале впервые за долгое время опустился ниже критического уровня
Обильное поступление паводковой воды способствовало повышению уровня воды в Каспийском и Аральском морях
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Атырау. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в реке Урал стабилизировался уровень воды, сообщает региональный оперативный штаб по ЧС.
С 1 июля 2024 года на всех гидрологических постах Атырауской области в связи с постоянным снижением уровня воды будет прекращена рассылка информации в виде гидрогеологического бюллетеня", - сообщил директор филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области Салауат Туленов.
Напомним, уровень воды в Урале достиг критического уровня в середине мая. Всего в период паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, обильное поступление паводковой воды способствовало повышению уровня воды в Каспийском море на 119 сантиметров. Всего во время наводнения в море по Уралу поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Кроме того, для направки паводковой воды в море в Атырауской области были использованы дополнительные каналы, по которым в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды.
Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
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28.06.2024, 15:30 30521
О десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщают очевидцы
По их словам, деревья погибли без полива
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возле озера Сайран гибнут высаженные деревья. Об этом в письме в редакцию Kazakhstan Today написала жительница города.
Ниже озера Сайран вдоль реки бегущей от улицы Толе би до улицы Райымбека половина высаженных деревьев погибли без полива. Река рядом, но никто там деревья не поливает. Деревья были высажены на государственные деньги, но ухаживать за ними некому. В акимат не дозвониться", - сообщает автор письма.
Ранее экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны. Они отметили, что озеро и прилегающая к нему территория с 1994 года являются государственной особо охраняемой природной территорией местного значения, а также относятся к водоохранной полосе.
По мнению активистов, из-за активной перестройки уникальная экосистема водохранилища Сайран оказалась под угрозой уничтожения. В связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения. О том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует и массовое повреждение деревьев зеленой зоны.
Эксперты в области охраны природной среды Экологического общества Алматы в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявили, что "это не реконструкция, а новое строительство". Экологи опасаются, что на озере ведется активная засыпка береговых полос, что существенно уменьшит акваторию водохранилища.
26.06.2024, 18:50 45441
В Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон
Грузовики засыпают мусором небольшой лог
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Конаев. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители поселка Боралдай в Алматинской области обеспокоены надвигающейся экологической катастрофой. На окраине поселка в лог уже несколько лет грузовики свозят различный мусор.
Местные жители утверждают, что хозяин земли таким образом наращивают участок, чтобы потом построить там склад временного хранения. Иными словами, участок используется не по целевому назначению. Водоохранная зона постепенно превращается в мусорную свалку.
Аким поселка Боралдай Данияр Конурбаев рассказал, что в первом квартале 2023 года при прежнем владельце этого земельного участка местным исполнительным органом был подготовлен пакет запросов и писем. По мере заполнения лога эти письма дублировались в уполномоченные органы.
Согласно нашим полномочиям мы совместно с сотрудниками полиции привлекли к ответственности водителей, которые занимались засыпкой. Первое время тут организовывались дежурства, разворачивали машины", - рассказал аким поселка.
Напомним, по итогам января-мая текущего года в едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - 56 случаев против 32 случаев годом ранее. Годовой рост здесь составил 75%. Далее расположились Алматинская (23 случая), Западно-Казахстанская (23 случая), Туркестанская (21 случай) и Восточно-Казахстанская (20 случаев) области.
26.06.2024, 10:31 48891
В 10 регионах Казахстана в июле ожидается засуха
Площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские синоптики предупреждают о засухе в 10 регионах Казахстана. Прогноз на июль выпустил Казгидромет.
В целом в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается", - предупредили синоптики.
Атмосферная засуха ожидается:
- в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
- в Айтекебийском районе, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
- в Шетском районе Карагандинской области;
- в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;
- в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
- в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- на преобладающей территории Атырауской области.
Умеренно влажно в июле будет в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в Степногорске.
На остальной территории страны ожидается обычная для этого времени года влажность воздуха.
К концу июня синоптики прогнозировали засуху лишь в пяти регионах Казахстана.
24.06.2024, 18:31 61756
В Минсельхозе заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, как ведомство планирует регулировать популяцию сайгаков.
Количество сайгаков увеличивается. В любом случае, я думаю, надо регулировать. Не обязательно отстрел, здесь нужен организованный отлов, как положено. Наши мясокомбинаты готовы, стандарты разработаны, мы можем работать", - сказал Айдарбек Сапаров.
Глава МСХ также сообщил, что на сегодня нет методики по расчету ущерба от сайгаков.
На сегодня методика по ущербу от сайгаков еще не разработана. Даже если будет разработана, у нас вопросы есть по льготному кредитованию и субсидированию", - сказал министр.
Напомним, президент Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков.
Как сообщалось ранее, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работу по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
21.06.2024, 11:55 90771
Тяжелые металлы обнаружили в реке после неправильной ликвидации рудника в ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рудник по добыче меди в Восточно-Казахстанской области ликвидировали с грубейшими нарушениями технологии, сообщает прокуратура ВКО.
Это привело к обвалу горной породы на площади более 15 тыс. кв. м и превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в 83 тысячи раз.
В пробах воды в реке Малая Карагужиха найдены тяжелые металлы, такие как цинк, кадмий, железо, марганец и другие.
По данным природоохранной прокуратуры, загрязнение произошло в результате самоизлива шахтных вод бывшего Юбилейно-Снегирихинского месторождения.
Как выяснилось, при ликвидации рудника предприятием ТОО "Востокцветмет" не проведены отдельные работы по рекультивации, территория рудника не приведена в первоначальное состояние", - сообщили в прокуратуре.
Несмотря на это, комиссия подписала акт приемки ликвидации месторождения.
Природоохранная прокуратура ВКО подала иск в суд об отмене акта приемки ликвидации, который был удовлетворен.
Комиссионный акт приемки ликвидации был признан незаконным и отменен. Апелляционной инстанцией судебный акт оставлен в силе. В настоящее время прокуратурой принимаются меры по привлечению ТОО "Востокцветмет" к установленной законом ответственности, а также обеспечению надлежащей ликвидации рудника и устранению причин для загрязнения окружающей среды", - заявили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее компанию "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы. Пробы сточных вод показали превышение марганца в 4,5 раза.
В январе этого года сенатор Ольга Булавкина потребовала провести экспертизу проекта ликвидации опасного для здоровья рудника в ВКО. Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек.
20.06.2024, 15:56 97896
Ученые обнаружили новый вид растения в Казахстане
Фото: Министерство науки и высшего образования РК
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Уральск. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Западно-Казахстанским университетом имени М. Утемисова была проведена международная научная экспедиция "Индер-2024". По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Республики Казахстан и Российской Федерации провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы. Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.
По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана", - рассказали в министерстве.
Кроме того, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен еще одним видом - водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах.
Территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории", - добавили в Миннауки.
19.06.2024, 10:50 106391
В Казахстане на 9% выросло число экологических правонарушений
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-мая текущего года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.
В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - 56 случаев против 32 случаев годом ранее. Годовой рост здесь составил 75%. Далее расположились Алматинская (23 случая), Западно-Казахстанская (23 случая), Туркестанская (21 случай) и Восточно-Казахстанская (20 случаев) области.
Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировано в Шымкенте (1 случай), Жетысуской (2 случая) и Актюбинская (4 случая) областях.
44,7% всех правонарушений пришлось на незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных: 114 правонарушений, плюс 26,7% за год.
Еще 24,7% правонарушений пришлось на незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений: 63 случая, минус 6% за год.
Далее идут незаконная охота (36 случаев), самовольное пользование недрами (19 случаев), незаконная вырубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников (19 случаев), порча земли (2 случая), нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности (1 случай) и загрязнение, засорение или истощение вод (1 случай).
Что касается административных правонарушений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, за пять месяцев зарегистрировали 26,5 тыс. таких случаев, что на 0,5% больше, чем за январь-май прошлого года.
Более трети всех правонарушений пришлось на эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах: 9,3 тыс. случаев. Среди наиболее распространенных также числились случаи нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, а еще - нарушения требований пользования животным миром и правил охоты.
Сообщается, что и.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Теперь документом предусмотрены меры именно по созданию зеленых насаждений, хотя ранее говорилось только о содержании и защите.
17.06.2024, 13:31 116146
Желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы
Фото: telegram/акимат Мангистауской области
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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау сняли на видео желтый дым, поднимающийся над предприятием "КазАзот" в Актау.
Видео они опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.
Главный технолог АО "КазАзот" Ерлан Кудашев сообщил агентству Lada.kz, что сегодня, 17 июля, в 07.40 произошло отклонение от нормального технологического режима (НТР), в результате которого в производственном цехе слабой азотной кислоты возникло кратковременное задымление нитрозным газом.
Сразу после выброса техническим персоналом были проведены работы по устранению причин отклонения от последствий. Основной причиной является работа оборудования производства при повышенных температурах. Сказывается прямое воздействие высоких температур окружающей среды и морской воды, при которых должно происходить охлаждение водооборотного цикла на производствах", - заявил Кудашев.
По его словам, выброс характеризуется как кратковременный и локальный и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения.
Между тем, по сообщению Lada.kz, к ним поступают жалобы от жителей города на химический запах в воздухе.
Горожане предполагают, что это связано с выбросами на заводе "КазАзот". Руководитель департамента экологии региона Армат Жусипкалиев заявил, что превышений концентрации вредных веществ на заводе нет", - пишет сайт.
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