От огнестрельного ранения в плечо скончался военнослужащий в Мангистауской области

Актау. 27 июля. Kazakhstan Today - Военнослужащий скончался в Мангистауской области от огнестрельного ранения, передает Kazakhstan Today.
Сегодня (26 июля. - Прим. агентства) в Мангистауской области, по предварительной версии, в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение в плечо военнослужащий срочной службы Агеев А.Д. По дороге в больницу военнослужащий скончался", - говорится в официальном комментарии Министерства обороны РК.
Военно-правоохранительными органами начато расследование.
Напомним, несколько дней назад в Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев С.В. и Жаманбаев Б.А. получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне. В феврале в Карагандинской области на посту было обнаружено тело военнослужащего части 6505 Национальной гвардии. По предварительной версии, 18-летний Алиби Сапа застрелился на вышке в поселке Долинка, сообщал телеканал КТК.
В январе в Узынагаше в воинской части 28237 от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии. Выполняя службу во внутреннем карауле, он допустил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате чего скончался.
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