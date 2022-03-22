Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился на юге Китая

ПЕКИН. 21 МАРТА - Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР. Информации о погибших пока нет. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предполагаемое место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели, сообщает ТАСС.
Авиакомпания эксплуатировала Boeing с 2015 года.
По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени (08.15 мск) и направлялся в Гуанчжоу. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.