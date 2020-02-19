Пассажирский поезд сбил 11 лошадей на перегоне в Акмолинской области (ВИДЕО)

Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - Пассажирский поезд сбил 11 лошадей на перегоне в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Накануне машинист пассажирского поезда сообщением Петропавловск - Кызылорда в ночное время на перегоне Аршалы - Анар применил экстренное торможение из-за наезда на 11 лошадей, сообщает Polisia.kz





По данному факту возбуждено административное производство. В настоящее время транспортными полицейскими проводятся поисковые мероприятия по установлению хозяев лошадей.

Также 16 февраля, в 01.38, в Линейное управление полиции на станции Нур-Султан поступило сообщение о том, что на перегоне Тургай - Селеты машинистом грузового поезда применено экстренное торможение из-за нахождения домашнего скота на железнодорожном полотне. Наезд предотвратить не смог, сбил трех лошадей разных мастей. По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Ерейментау. В результате проведенных мероприятий установлена хозяйка лошадей, 42-летняя жительница Ерейментауского района, которая привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Выпас скота в полосе отвода железных дорог), наложен штраф в сумме 5 МРП.

Транспортная полиция напоминает, что безнадзорный скот создает угрозу безопасности движения поездов. Граждане должны неукоснительно соблюдать правил выпаса домашних животных и не допускать их появления вблизи железной дороги.

С начала года зарегистрировано 214 фактов экстренного торможения поездов, из них более 130 фактов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. Во всех случаях сотрудники департамента полиции на транспорте принимали меры по выявлению владельцев домашнего скота для их привлечения к административной ответственности. На сегодняшний день за выпас скота в полосе отвода железных дорог оштрафованы более 70 владельцев скота.

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