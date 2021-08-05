В Актюбинской области подросток получил ножевое ранение в драке со сверстником

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АКТОБЕ. 4 АВГУСТА - В Актюбинской области конфликт двух подростков закончился ножевым ранением одного из них, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным полиции, инцидент произошел ночью 3 августа в городе Эмба.

В 01.30 в приемный покой больницы неизвестными лицами был доставлен 16-летний подросток с ножевым ранением. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятии задержали 16-летнего подростка. Выяснилось, что между двумя несовершеннолетними произошла словесная перепалка, в ходе которой один нанес другому ножевое ранение. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщает официальный интернет-ресурс МВД РК .

Отмечается, что полиция и органы образования проводят проверку в целях установления причин и условий, способствовавших произошедшему.

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