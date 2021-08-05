Система Orphus

В Актюбинской области подросток получил ножевое ранение в драке со сверстником

04.08.2021 8479
В Актюбинской области подросток получил ножевое ранение в драке со сверстником
ФОТО: из открытых источников
АКТОБЕ. 4 АВГУСТА - В Актюбинской области конфликт двух подростков закончился ножевым ранением одного из них, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным полиции, инцидент произошел ночью 3 августа в городе Эмба.
 

В 01.30 в приемный покой больницы неизвестными лицами был доставлен 16-летний подросток с ножевым ранением. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятии задержали 16-летнего подростка. Выяснилось, что между двумя несовершеннолетними произошла словесная перепалка, в ходе которой один нанес другому ножевое ранение. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщает официальный интернет-ресурс МВД РК.

 
Отмечается, что полиция и органы образования проводят проверку в целях установления причин и условий, способствовавших произошедшему. 
 
Ранее похожие случаи произошли в КостанаеКызылорде и Алматинской области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая