Подростка ранили ножом в групповой драке в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. 17 МАЯ - Подросток получил ножевое ранение в результате групповой драки в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 13 мая во дворе одного из многоквартирных домов между подростками возникла ссора, которая переросла в групповую драку. Стражи порядка доставили в полицию 14 ее участников.

В результате драки один из подростков получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизнь вне опасности", - сообщает портал Polisia.kz .

В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям остальных участников драки будет дана правовая оценка.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство с применением холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью". В отношении родителей подростков в соответствии со статьей КоАП РК "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения" рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства