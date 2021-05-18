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Подростка ранили ножом в групповой драке в Кызылорде

17.05.2021 6454
Подростка ранили ножом в групповой драке в Кызылорде
КЫЗЫЛОРДА. 17 МАЯ - Подросток получил ножевое ранение в результате групповой драки в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вечером 13 мая во дворе одного из многоквартирных домов между подростками возникла ссора, которая переросла в групповую драку. Стражи порядка доставили в полицию 14 ее участников.
 

В результате драки один из подростков получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизнь вне опасности", - сообщает портал Polisia.kz.

 
В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям остальных участников драки будет дана правовая оценка. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство с применением холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью". В отношении родителей подростков в соответствии со статьей КоАП РК "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения" рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности. 

Ранее в Нур-Султане от полученных в массовой драке ножевых ранений скончался подросток. В Таразе подросток получил ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за видео в TikTok. В Актюбинской области подросток нанес ножевое ранение своему сверстнику.
 

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