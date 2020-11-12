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Подросток погиб в массовой драке в Нур-Султане

11.11.2020 8020
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане от ножевых ранений скончался 17-летний парень, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, накануне вечером, в 22.56, на канал 102 поступило сообщение о массовой драке на улице Болашак в микрорайоне Коктал.
 

По приезде сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них, 17-летнему Ж. Агадилову, были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезде скорой помощи", - прокомментировали в полиции. 

 
По данному факту возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. 
 

С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.

 
Погибший подросток был сыном гражданского активиста Дулата Агадила, который скончался в следственном изоляторе Нур-Султана 25 февраля. В отношении него было инициировано досудебное расследование за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания. В СИЗО Агадил был доставлен 24 февраля, а спустя сутки умер. Эксперты установили, что причиной смерти Агадила явился острый инфаркт миокарда.
 

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