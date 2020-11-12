Подросток погиб в массовой драке в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане от ножевых ранений скончался 17-летний парень, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, накануне вечером, в 22.56, на канал 102 поступило сообщение о массовой драке на улице Болашак в микрорайоне Коктал.

По приезде сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них, 17-летнему Ж. Агадилову, были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезде скорой помощи", - прокомментировали в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта.

С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства