В Костанае подростка подозревают в нанесении ранений сверстнику

Костанай. 15 марта. Kazakhstan Today - Полицией начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в Костанае, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Костанайские новости ", 13 марта в Детскую областную больницу доставлен 15-летний подросток с телесными повреждениями.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что полицией установлен 15-летний подросток, который в результате конфликта нанес сверстнику непроникающее ранение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

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