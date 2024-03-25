24.03.2024, 14:11 22826
Погоня и стрельба: в Степногорске произошло смертельное ДТП
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое человек, сообщает департамент полиции Акмолинской области.
Полицейскими во время усиленного варианта несения службы замечена автомашина марки Toyota Land Cruiser, которая нарушив ПДД, не подчиняясь законным требованиям полицейских об остановке транспорта, совершила ДТП с другой автомашиной и скрылась с места происшествия", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что для принудительной остановки автомобиля полицейские применили служебное оружие.
Оказав злостное неподчинение, нарушитель продолжил движение и допустил второе ДТП, в результате которого водитель и двое пассажиров другой автомашины скончались на месте происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в департаменте.
Подчеркивается, что нарушитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил попутное столкновение с грузовиком Shacman.
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24.03.2024, 21:05 11536
В столице Армении прогремел взрыв
На отдел полиции в Ереване напали три человека
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Ереван. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На отдел полиции района Нор-Норк Еревана напали три человека, двое из них пострадали при взрыве собственной гранаты.
Сегодня примерно в 17.00 (14.00 по времени Астаны) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. В результате примененной ими гранаты двое из них ранены и доставлены в медучреждение. Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - цитирует пресс-секретаря Министерства внутренних дел Армении Нарека Саркисяна "Радио Спутник".
По предварительным данным, в результате нападения полицейские не пострадали, добавил он.
По словам Саркисяна, напавшие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
24.03.2024, 17:26 18126
Второй за сутки оползень сошел на юге Казахстана
Фото: МЧС РК
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы на территории кафе произошел сход грунта. Это второй оползень в регионе за сутки, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
23 марта на территории этно-ресторана в результате переувлажнения грунта талыми водами и выпадения осадков произошел сход грунта объемом 107 кубических метров", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что масса дошла до хозяйственного строения ресторана. Жертв и разрушений нет.
Согласно информации ГУ "Казселезащита", на месте происшествия очисткой территории занималась подрядная организация.
Ранее сообщалось, что из-за оползня в селе Бесагаш Алматинской области едва не рухнул жилой дом.
Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау. Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Ранее в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
По словам экологов, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство не раз писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
24.03.2024, 10:47 28076
Оползень в селе Алматинской области: дом едва не рухнул со склона
Фото: МЧС РК
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, где вчера сошел оползень, едва не рухнул жилой дом, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Принятыми мерами угроза обрушения дома и контейнера снята. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы", - проинформировали в ведомстве.
В МЧС добавили, что сейчас проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона в селе Бесагаш.
Также сообщается, что объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.
Напомним, вчера в коттеджном городке Алматинской области сошел оползень.
Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау. Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Ранее в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
23.03.2024, 12:06 51001
Жители центра Караганды остались без тепла из-за дефекта на трубопроводе
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители центральной части города Караганды остались без тепла из-за дефекта на трубопроводе.
На ухудшенный режим теплоснабжения переведены часть нового города, потребители улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы. Дефект возник на трубопроводе на перенесении улиц Гоголя и Абая", - цитирует ekaraganda.kz сообщение ТОО "Теплотранзит Караганда".
Подчеркивается, что в данный момент работы по откачке воды завершены, ведутся сварочные работы.
Напомним, в начале марта жители поселка в Карагандинской области на два дня остались без отопления. Тогда температура в квартирах опустилась до отметки 11-12 градусов, у некоторых жителей из батарей потекла холодная вода.
23.03.2024, 10:40 52986
В коттеджном городке Алматинской области сошел оползень
Фото: МЧС РК
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Конаев. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Алматинской области в коттеджном городке Бурабай сошел оползень, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В связи с неустойчивыми погодными условиями в период с 21 по 23 марта из-за осадков в виде дождя произошло переувлажнение почвы, в результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов. Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 кубических метров", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что жертв и пострадавших нет.
Имеется угроза обрушения жилого дома с надворными постройками, расположенного в верхней части склона по улице Алтай. Жильцы данных и близлежащих домов эвакуированы в безопасное место", - добавили в МЧС.
Напомним, из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау.
Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
23.03.2024, 00:30 63056
В результате теракта в российском "Крокус Сити Холле", по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены
Фото: Алексей Белкин
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нападения со стрельбой и пожара в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, ранены более 100, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные ФСБ.
Вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити" произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил как минимум о пяти нападавших в камуфляже. На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.
Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.
Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них - около 21.30 мск, сообщают "Интерфакс" и "Осторожно, новости".
Начался пожар. Сейчас здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, в огне. Около 22.00 мск в здании начала рушиться кровля.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно, в них были взрывные устройства. Около 21.30 мск источник РБК сообщил, что на тот момент нападавшие находились внутри здания.
Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
По предварительным данным, нападавшие слились с толпой людей, которые стояли в очереди на вход в зал. Они открыли огонь из автоматов еще на улице, убив несколько человек. Вскоре послышались взрывы - предположительно, в собравшихся полетели гранаты. В здании начался пожар, с улицы видно сильное зарево от горящей крыши "Крокуса". Затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей, сообщает Life.ru.
Судя по кадрам, снятым собравшимися на концерт на мобильные телефоны, в помещении началась паника, зрители пытались покинуть зал, перелезая через кресла, забирались на сцену, прятались под креслами. Но безоружных людей расстреливали, как в тире.
По свидетельствам очевидцев, нападавших, похоже, могло быть немного - на кадры съемок попало пять человек. Они были одеты в камуфляж и вооружены автоматами. Судя по тому, что никаких требований нападающие не выдвигали, их цель - максимум жертв.
По предварительным данным, до 200 человек могут быть заблокированы в горящем "Крокусе", среди них дети.
Там ужас. Мы были на втором этаже, побежали, на первом видели девушку на полу в крови. Потом по громкой связи стали говорить, что по техническим причинам концерт отменяется, просьба покинуть здание, не пользуясь лифтами, мы убежали к метро в чем были, без курток", - сообщила телеграм-каналу SHOT одна из зрительниц.
К "Крокус Сити Холл" подогнали полсотни машин скорой помощи, которые начали забирать раненых. Затем подъехали большие автобусы, чтобы эвакуировать зрителей. Первые пострадавшие в "Крокус Сити Холл" уже доставлены в медицинские учреждения Москвы. Столичные пожарные при помощи вертолета начали тушить горящую крышу. Судя по кадрам очевидцев, "Крокус Сити Холл" сильно выгорел. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (Теракт).
По данным Life.ru, странное сообщение за две недели до стрельбы в "Крокусе" появилось в одном из телеграм-каналов, посвященном криптовалютам. Администратор канала утверждал, что мир "будет вынужден вспомнить вновь" о трагедии в "Норд-Осте". Напомним, что 23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", актеров и служащих театра. Всего 916 человек. В результате операции было уничтожено 40 террористов. 130 человек, в том числе 10 детей, погибли.
А в канун недавних праздников западные спецслужбы предупреждали свои посольства о возможных терактах в Москве, но никто из них не озвучивал конкретную информацию.
Дополнено 23.03.2024, 01.07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.
Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, заявил глава государства.
Токаев считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве не поступала, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления", - сказал Смадияров.
Он сообщил, что в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14.
22.03.2024, 20:18 70326
Лавина сошла на трассу в Алматинской области
Фото: КазАвтоЖол
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Конаев. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта около 17.00 на 19-м километре автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Космостанция произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть, сообщает "КазАвтоЖол".
Объем лавины составил 600 кубометров, длина до 50 метров, высота до двух метров. Сотрудники ТОО "Қазавтожолсервис" проводят работы по очистке проезжей части. Задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией.
Ранее МЧС РК обратилось к жителям Алматинской области с просьбой воздержаться от походов в горы.
Ранее из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау.
22.03.2024, 15:40 72496
Интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы
Фото: freepik.com
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау.
Как сообщили в МЧС, склоновый сток сошел близ села Каргалы, на дороге ведущей к плотине Узын Каргалы. Из-за сошедшего селя вода в реке стала мутной.
В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения обслуживающей организацией ТОО "Биотранс" было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды", - сообщили в МЧС.
Также лавина сошла в горах Алматы, в бассейне реки Котырбулак.
Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта Pioneer. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении МЧС.
Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
Кроме того, в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева, из-за подмыва грунта провалился асфальт. Были частично повреждены водопроводная и канализационная трубы, а также частные инженерные сети.
Ранее в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности. МЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
После трагедии известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
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