Пострадавшему в ДТП на блокпосту в Алматы полицейскому стало лучше

Состояние пациента стабильное, с улучшением. Находится в сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Сохраняется умеренный общемозговой синдром в виде головных болей и головокружения. Самостоятельно передвигается по палате", - сообщили в управления общественного здоровья Алматы.
По информации ведомства, в настоящее время Ербулан Сейдазым находится в профильном отделении. Лечение и реабилитация продолжаются.
Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских - Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли. Третий пострадавший, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.
Позднее стало известно, что водитель, протаранивший блокпост в Алматы, служил в правоохранительных органах. По одной из версий, наезд на служебный автомобиль с полицейскими мог быть преднамеренным.
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