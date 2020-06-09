Пострадавшему в ДТП на блокпосту в Алматы полицейскому стало лучше

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Полицейскому Ербулану Сейдазыму, который серьезно пострадал в ДТП на блокпосту в Алматы, стало лучше, передает Kazakhstan Today.

Состояние пациента стабильное, с улучшением. Находится в сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Сохраняется умеренный общемозговой синдром в виде головных болей и головокружения. Самостоятельно передвигается по палате", - сообщили в управления общественного здоровья Алматы.

По информации ведомства, в настоящее время Ербулан Сейдазым находится в профильном отделении. Лечение и реабилитация продолжаются.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских - Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли . Третий пострадавший, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства