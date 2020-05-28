Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Адвокат считает, что убийство полицейских на блокпосте могло быть умышленным, передает Kazakhstan Today.

Дело ДТП, унесшего жизни двух полицейских, неожиданно переквалифицировали на "Убийство", ранее расследование вели по статье "Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть двух и более людей", сообщает Astana.tv

Полицейские не дают комментариев по этому поводу, ссылаясь на тайну следствия.

По мнению адвоката Жангельды Сулейманова, переквалификация дела означает, что у подозреваемого был мотив на убийство сослуживцев.

В случае со статьей 99 предусмотрено обязательное наличие умысла. Я думаю, что следствие располагает какими-то доказательствами того, что этот человек хотел наступления смерти либо относился безразлично к этому. То есть он понимал, что он таранит автомобиль, он понимал, что там находятся люди, что в результате его тарана, наезда могут погибнуть люди, либо желал, чтобы они погибли", - сказал адвокат.

В полиции признали, что подозреваемый раньше работал в органах . Но был уволен за халатное отношение к службе. Однако супруга одного из погибших эту информацию опровергает. По ее словам, из полиции Азата Азаматова никто не увольнял.





Сообщается, что Азаматов не только игнорировал внутренний устав службы, но и ранее имел проблемы с законом. В частности, нарушал правила дорожного движения и попадал в аварии. Но почему-то выходил сухим из воды. В полиции так и не уточнили, когда именно мужчину уволили из органов внутренних дел.





Тем временем врачи сейчас борются за жизнь третьего пострадавшего в ДТП сотрудника полиции. Он получил серьезную травму головы. Ему сделали трепанацию черепа, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сегодня проведена контрольная томография головного мозга, пациент на аппарате искусственной вентиляции легких, продолжается интенсивная терапия в реанимационном отделении", - сообщил исполняющий обязанности главврача ГКБ №7 Алматы Ильдар Курмаев.

Стоит подчеркнуть, что по статье "Убийство" подозреваемому грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Примирения сторон в этом случае не предусмотрено. Сейчас виновник ДТП находится под стражей.





Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли Третий пострадавший - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу - старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.

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