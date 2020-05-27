Пьяный водитель, протаранивший блокпост в Алматы, служил в правоохранительных органах

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - Пьяный водитель, протаранивший блокпост в Алматы, в результате чего погибли два полицейских, служил в правоохранительных органах, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Алматы рассказали, что протаранивший блокпост водитель БМВ, 1994 года рождения, ранее служил в правоохранительных органах, но был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.

Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление", - рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Таймерденов отметил, что за убийство двух и более лиц в отношении гражданина А. начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли . Третий пострадавший - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.

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