Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Пострадавший во время взрывов в Арыси ребенок не выходит из комы, передает Kazakhstan Today.

В больницах продолжают лечение 19 пострадавших при взрывах в Арыси, из них двое в реанимации. Врачи обеспокоены состоянием 8-летнего Аяна Шарипбаева, он находится в коме, сообщает "Первый канал Евразия".

Ербол Шарипбеков находился в Шымкенте, когда узнал о пожаре на складе боеприпасов. Услышав новость, решил срочно вернуться. При подъезде к дому он увидел автобус для эвакуации, его дети были уже внутри. Заметив отца, младший сын Аян побежал навстречу. В этот момент на большой скорости мальчика сбила машина.

Скорая помощь приехала, но ничем помочь сыну не смогла. У них не было ни лекарств, ни шприцев. Я посадил Аяна в машину и поехал в село Монтайтас, что в 50 километрах от Арыси. Там врачи сказали, что его нужно срочно везти в областной центр", - рассказал Ербол Шарипбеков.

По дороге в Шымкент мальчик потерял сознание. Врачи вызвали санавиацию. Аяна доставили в одну из столичных клиник. Нейрохирурги поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Сделали операцию. Уже прошло 5 дней, но он до сих пор в коме.

Пока лечение и наблюдение идет полным ходом. Будем надеяться, что состояние пациента стабилизируется. Пока его состояние оцениваем, как крайне тяжелое", - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В столичной клинике вместе с Аяном проходит лечение еще один подросток из Арыси. Всего в Арысе за медицинской помощью обратились 82 человека, 19 из них до сих пор находятся в больницах.

Накануне во время работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса , в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет.

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