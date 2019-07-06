Заместитель министра обороны РК прокомментировал взрыв снаряда в Арыси

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - Заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев на брифинге в акимате города Арыси прокомментировал взрыв снаряда , передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время военнослужащие Вооруженных сил РК проводят работу по обследованию и очистке территории, прилегающей к городу Арыси. В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу, произошел плановый подрыв одиночного боеприпаса, в результате возникло возгорание", - сказал Бакыт Курманбаев.

По его словам, очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Никакой угрозы для населения нет.

Кроме того, Министерство обороны напоминает о запрете приближения к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями. В случае обнаружения подозрительных предметов жители должны немедленно позвонить по телефонам 112 и 102.

Наряду с этим начальник департамента ЧС по Туркестанской области Нургали Жунусов рассказал о работе, проводимой департаментом.

В городе Арыси ситуация с пожарной безопасностью остается стабильной. Из числа сотрудников органов гражданской защиты задействовано 80 человек, 21 единица техники. 9 пожарных автомобилей и 45 пожарных работают совместно с сотрудниками Министерства обороны", - сказал Н. Жунусов.

Вместе с тем главный врач Областной клинической больницы Марат Пашимов сообщил, что в 17 секторах города дежурят машины скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день амбулаторную помощь оказывают в полном объеме, сообщили в областном акимате.

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