В Арыси во время сбора фрагментов боеприпасов взорвался один из них - Минобороны

Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о происшествии в Арыси, передает Kazakhstan Today.

"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет. Местным жителям произошедшее никакой угрозы не представляет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Министерство обороны напоминает о запрете приближения к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.









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