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В Арыси во время сбора фрагментов боеприпасов взорвался один из них - Минобороны

05.07.2019, 15:30 14257
В Арыси во время сбора фрагментов боеприпасов взорвался один из них - Минобороны
Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о происшествии в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет. Местным жителям произошедшее никакой угрозы не представляет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства
 
Министерство обороны напоминает о запрете приближения к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями. 

Как сообщалось ранее, в Арыси произошло не менее 40-50 взрывов. Министерство обороны приступило к утилизации боеприпасов, также началась работа по передислокации воинской части из Арыси.

 

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