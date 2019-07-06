В Арыси во время сбора фрагментов боеприпасов взорвался один из них - Минобороны

"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет. Местным жителям произошедшее никакой угрозы не представляет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Министерство обороны напоминает о запрете приближения к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.
Как сообщалось ранее, в Арыси произошло не менее 40-50 взрывов. Министерство обороны приступило к утилизации боеприпасов, также началась работа по передислокации воинской части из Арыси.
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