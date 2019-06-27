В Арыси произошло не менее 40-50 взрывов - Минобороны

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев на пресс-конференции в СЦК рассказал о количестве взрывов, произошедших в Арыси, передает Kazakhstan Today.

По разным оценкам, происходило около 30. Там никто конкретно не считал. Но по количеству хранящихся там боеприпасов мы предполагаем, что было не менее 40-50 взрывов", - сказал Тимур.

По его словам, на складе, где произошел пожар, хранились артиллерийские боеприпасы, реактивные боеприпасы, активные ракетные снаряды и гранатометный выстрел.

Расстояние разлета 1-3 боеприпасов, хоть артиллерийских, гранатометных выстрелов, не более 200 метров, то есть в пределах воинской части. Единственное, это реактивные снаряды, они улетали. До 20 километров дальность их разлета, но при всем при этом они не были детонированы, они просто как болванка разлетались, как металлические предметы, которые, безусловно, при попаданиях могли повредить человека, убить его и так далее, что, в общем-то, произошло. Пример тому погибший гражданин, который оказался в эпицентре в момент взрыва ", - сказал замминистра.

Он отметил, что снаряды безопасны с точки зрения разрыва, так как во время взрыва они детонировались.

Дандыбаев также подчеркнул, что на складе не было боеприпасов с радиоактивными элементами.

На складах в Арыси хранились боеприпасы ракетно-артиллерийского вооружения, инженерные боеприпасы, в том числе патроны стрелкового оружия, ручные гранаты, противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты, снаряды к стратегическим системам различного калибра, пиротехнические средства и стратегические комплектующие элементы. Никаких радиоактивных элементов там на складе не было", - уточнил он.





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