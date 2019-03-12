Пропавших без вести подростков из Караганды нашли и вернули родителям

Караганда. 11 марта. Kazakhstan Today - Полицейские разыскали двух 14-летних подростков, которые 9 марта пропали без вести, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, подростки были найдены на следующий день после исчезновения.

10 марта в ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции несовершеннолетние найдены и возвращены родителям", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее в СМИ была опубликована информация о розыске Даниила Бердинских и Данила Маврова, обоим мальчикам по 14 лет. Ребят искали полицейские и волонтеры. Сообщалось, что они ушли на улицу и пропали при неизвестных обстоятельствах.

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