Пропавший в новогоднюю ночь подросток найден мертвым в Актюбинской области

Актобе. 3 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области найдено тело 17-летнего Анатолия Лебедева, пропавшего в новогоднюю ночь, передает Kazakhstan Today.



"Поисковой группой в четырех километрах от поселка Каракудык Алгинского района найдено тело несовершеннолетнего, без признаков насильственной смерти. По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.



По информации ведомства, учащийся 11 класса СШ поселка Каракудык 1 января, в 04.30, ушел из дома знакомых, но домой не вернулся.



В поисках были задействованы несколько групп из 40 сотрудников полиции, 10 сотрудников ДЧС, сельского акимата, волонтеров и местных жителей. По данному факту проводится расследование.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства