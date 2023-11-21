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Проведение крупного бизнес-форума перенесли в другое место из-за вспышки кори в Назарбаев университете
В университете ввели ограничительные меры
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Форум социальных предпринимателей Qurultai 2023 перенесли в Конгресс-центр из-за ограничительных мер, введенных в Назарбаев университете в связи со вспышкой кори.
Ранее действовали некоторые ограничительные меры, принятые по постановлениям главного санитарного врача РК. В связи с этим большие студенческие мероприятия были отменены или перенесены. Также были переведены на онлайн-формат занятия, на которых присутствовали более 40 человек. Бизнес-форум - стороннее крупное мероприятие, его проведение в стенах кампуса также было отменено в целях соблюдения безопасности и нераспространения болезни в преддверии важного экзаменационного периода", - сообщили в пресс-службе университета.
Ранее среди студентов вуза были выявлены 13 случаев кори.
Все заболевшие вовремя получили медицинскую помощь и сегодня чувствуют себя удовлетворительно", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что больше случаев кори не зафиксировано, поэтому с 20 ноября все занятия возвращены в очный режим, включая предстоящие экзамены.
Университет продолжит проводить оценку риска массовых мероприятий с соблюдением соответствующих профилактических мер общественного здравоохранения и в соответствии с указаниями главного государственного санитарного врача", - отметили в вузе.
Напомним, форум должен был пройти в Назарбаев университете 23-24 ноября.
На сайте Ассоциации социальных предпринимателей сообщается, что курултай пройдет с 23 по 24 ноября. Мероприятие нацелено на обмен опытом между государственными органами, некоммерческими структурами и представителями бизнес-сообщества.
Сегодня в Астане проходит дополнительная вакцинация детей от кори. Сообщалось, что на 10 ноября диагноз "корь" подтвердился у 580 больных, в том числе среди взрослых - 98 случаев, что составило 16,9%, среди подростков 15-19 лет - 35 случаев, или 6%.
Ранее сообщалось, что во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори.
Также в Мангистауской области выявили свыше тысячи случаев заболевания корью. Больше всего от инфекции пострадали дети от года до 14 лет.
В начале ноября в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори. Врачи оценивают состояние детей, находящихся в реанимации, как средней степени тяжести.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость выросла на 30%, в частности, число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области
В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября началось проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.