17.11.2023, 20:28 6626
Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области во всех медицинских учреждениях ввели карантин из-за неблагоприятной ситуации по кори, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время в регионе отмечается стабильная эпидемическая ситуация по кори: с мая в области зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев.
В отличие от предыдущих вспышек кори на сегодняшний день регистрация идет преимущественно среди маленьких детей, и надо отметить, что 56,0% (42 случая) всех случаев кори приходится на детей до 5 лет", - сообщили в акимате области.
На сегодня в Абайской области находятся на стационарном лечении с корью 7 детей и 3 взрослых, в тяжелом состоянии детей и взрослых нет. Занятость инфекционных коек по кори составляет 12,5%.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области подтверждены 1096 случаев заболевания корью.
Ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
новости по теме
17.11.2023, 12:38 9031
В Мангистауской области выявили свыше тысячи случаев заболевания корью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области подтверждены 1096 случаев заболевания корью, сообщил в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бердибек Саралтаев.
По его словам, в Жанаозене - 892, в Актау зарегистрировано 444 случая, а в Мунайлы - 440. Меньше всего случаев с подозрением на корь выявлено в Бейнеу - 14, информирует lada.kz.
Отмечается, что больше всего от инфекции пострадали дети от одного года до 14 лет - 726 фактов, или 66,2%. Среди детей до года зафиксирован 181 случай (16,5%), еще 28 случаев (2,5%) выявлены у детей 15-18 лет. А среди жителей области в возрасте 19 лет и старше - 161 случай (14,6%).
На сегодня в области привиты 85% детей до года и 87,7% детей до 6 лет. В течение дополнительной массовой иммунизации планируется привить 55 029 человек. В основном это дети, но в списке также медицинские работники в возрасте до 55 лет - 3779 человек", - добавил Бердибек Саралтаев.
Ранее сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
10.11.2023, 09:27 33946
Более 1300 случаев кори регистрируют еженедельно в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше 1300 случаев заражения корью регистрируют в Казахстане каждую неделю, сообщает "Хабар 24".
Как сообщила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул, определенного лечения от этой болезни нет, поэтому единственный способ обезопасить детей - вакцинация.
За последние несколько дней прививку от инфекции получили больше 8 тысяч маленьких пациентов. В поликлиниках страны вакцинируют детей, которые не имеют статуса вакцинации, а также контактных взрослых.
Эффект мы увидим чуть позже. Необходимо время для того, чтобы сформировался иммунитет, после получения прививки необходимо воздержаться от мест скопления людей, потому что в течение больше 2 недель необходимо для формирования иммунитета. Последствия кори очень чреваты своими осложнениями. Согласно статистике из 1000 заболевших детей у одного может развиваться корьевой энцефалит", - говорит Манар Смагул.
Напомним, за последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания. В Казахстане корью уже заразились больше 13 тысяч человек. Из них 11 тысяч - дети. Сейчас в республике проводится дополнительная вакцинация от кори. Она продлится до конца января.
09.11.2023, 08:50 40016
Министр здравоохранения призвала казахстанцев принять участие в иммунизации от кори
Фото: instagram / healthcare.gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам с призывом принять участие в дополнительной иммунизации от кори, сообщила пресс-служба правительства РК.
В Казахстане, как и во многих странах мира, сейчас отмечается неблагополучная ситуация с корью. Инфекция контагиозная, она быстро распространяется воздушно-капельным путем. За последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания.
В текущем году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них - дети в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые", - сообщила глава Минздрава.
На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию. Она продлится до конца января, вакцины для этого достаточно, отметила министр.
Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", - призвала население Ажар Гиният.
Предупредила министр здравоохранения и о тяжелых последствиях инфекции.
На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения - только вакцинация. Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок", - заключила глава ведомства.
07.11.2023, 10:42 53146
В Казахстане началась массовая вакцинация против кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала 2023 года по республике зарегистрирован 12 671 случай кори, из них 10 563 заболевших это дети до 14 лет, подростков - 354, взрослых - 1754. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Следует отметить, что 70%, или 8866 случаев, приходится на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации - 5286, медицинских противопоказаний - 1555, недостижения прививочного возраста - 1930, иные причины - 93. Еще 16%, или 2062 случая, составляют лица с неизвестным прививочным статусом", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, регистрация кори отмечается во всех регионах страны.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вынесено постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 ноября 2023 года № 7 "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори". В соответствии с указанным постановлением с 6 ноября текущего года планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации (ДМИ) против кори, краснухи и паротита (ККП) детям в возрасте 6-11 месяцев, с декабря - детям в возрасте 2-4 лет независимо от прививочного статуса кори", - сообщили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заражение гепатитом А и корью.
05.11.2023, 10:10 74071
Больным корью не хватает мест в стационарах в Атырауской области
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Атырау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области из-за нехватки мест в стационарах для больных корью разворачиваются дополнительные койки.
Атырау занимает второе место после Шымкента по количеству заболеваемости корью. В связи с чем в области создан оперштаб. В него вошли врачи, эпидемиологи и представители областного акимата. С начала года в нашем региона зарегистрировано 1400 случаев заболеваемости корью. 90% из них - дети до 10 лет", - цитирует atpress.kz заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева.
По его словам, в середине ноября в область прибудет около 40 тысяч доз вакцин для дополнительной массовой иммунизации против кори.
Корь - очень заразная болезнь, чаще всего заболевают ею непривитые дети. Как только в область прибудет партия дополнительных вакцин, начнем проводить массовую вакцинацию среди детей по возрастным категориям. В поликлиниках, а также в детских садах будут открыты дополнительные пункты вакцинации", - добавил он.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших. В Астане также пройдет массовая вакцинация детей против кори.
04.11.2023, 12:44 83811
Беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью - Есмагамбетова
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
О текущей обстановке доложила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. По ее словам, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всего зараженных в Шымкенте и Алматы.
В связи с этим местные исполнительные органы, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте должны быть готовы к дополнительной массовой иммунизации против кори", - отметила Есмагамбетова.
Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.
Если люди отказываются от прививок, значит, плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении", - поручила Дуйсенова.
На совещании также были озвучены результаты проверок лечебных учреждений. Выявилось, что в ряде объектов здравоохранения не соблюдаются требования по профилактике внутрибольничных инфекций. В отдельных - нарушается дезинфекционно-стерилизационный режим, в других - недостаточная оснащенность средствами индивидуальной защиты.
Учреждения здравоохранения финансируются своевременно. Почему, к примеру, не хватает средств индивидуальной защиты? Наказать за нарушение - не самоцель. Наша задача искать пути решения проблем. Но вы вынуждаете принимать меры", - подчеркнула заместитель премьера.
Она также предупредила, что, если проблема не решится, придется рассмотреть вопрос о приостановке деятельности отдельных объектов здравоохранения.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших.
В Астане пройдет массовая вакцинация детей против кори.
03.11.2023, 21:05 88701
В Астане пройдет массовая вакцинация детей против кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Астане зарегистрировали 93 случая заболевания корью в 52 детских садах, 41 - в 33 школах, 20 - в трех вузах, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Надо отметить, что из 93 случаев кори 88, или 95% заболевших детей, посещающих ДДУ, не имели прививки", - сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.
В 33 школах города корью заболел 41 ученик. Среди заболевших школьников 88%, или 36 случаев, также не имели прививки.
По информации Сархат Бейсеновой, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизацией привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь дало рост и распространение этой инфекции.
В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.
С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев объяснил рост заболеваемости корью в Казахстане.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость корью. Зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Также сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире.
03.11.2023, 11:40 90681
В Минздраве объяснили рост заболеваемости корью в Казахстане
Наиболее сложная ситуация с корью наблюдается в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев объяснил рост заболеваемости корью в Казахстане.
Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру. И одной из основных причин являлось выпадение проведения вакцинации во время противоковидных, противопандемийных мероприятий", - цитирует astanatv.kz Тимура Султангазиева.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с корью наблюдается в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Первый заместитель министра здравоохранения объяснил это густонаселенностью мегаполисов и регионов.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость корью. Зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек.
В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
В Байконуре горадминистрация заявила об опасности ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе и призвала жителей вакцинироваться.
Читаемое
18.11.2023, 10:29Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" 18.11.2023, 11:0513796Незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау 18.11.2023, 12:1510926Подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса казахстанку экстрадировали из Германии 18.11.2023, 12:5310336Казахстанские порты Курык и Актау могут передать частным компаниям - Карабаев 18.11.2023, 11:539516Довел до суицида: сержанту-контрактнику с заставы "Шолдала" в 2 раза увеличили срок 11.11.2023, 12:00153031Автовладельцев Алматы предупредили о сильных осадках и гололеде 11.11.2023, 11:33140146Какую помощь оказали семьям шахтеров, погибших на шахте Костенко 11.11.2023, 17:57126346Пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией 11.11.2023, 14:29117601Урожай подсолнечника значительно сократился в Казахстане из-за засухи 11.11.2023, 16:08116481Новый газопровод от Актюбинской области до Костаная планируют построить в Казахстане 25.10.2023, 12:51497891Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20496566Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20471646Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52466841Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53430771В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?