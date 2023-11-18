Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Об этом сообщила пресс-служба - Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Об этом сообщила пресс-служба правительства





О текущей обстановке доложила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. По ее словам, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всего зараженных в Шымкенте и Алматы.





В связи с этим местные исполнительные органы, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте должны быть готовы к дополнительной массовой иммунизации против кори", - отметила Есмагамбетова.





Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.





Если люди отказываются от прививок, значит, плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении", - поручила Дуйсенова.





На совещании также были озвучены результаты проверок лечебных учреждений. Выявилось, что в ряде объектов здравоохранения не соблюдаются требования по профилактике внутрибольничных инфекций. В отдельных - нарушается дезинфекционно-стерилизационный режим, в других - недостаточная оснащенность средствами индивидуальной защиты.





Учреждения здравоохранения финансируются своевременно. Почему, к примеру, не хватает средств индивидуальной защиты? Наказать за нарушение - не самоцель. Наша задача искать пути решения проблем. Но вы вынуждаете принимать меры", - подчеркнула заместитель премьера.





Она также предупредила, что, если проблема не решится, придется рассмотреть вопрос о приостановке деятельности отдельных объектов здравоохранения.





Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших.



