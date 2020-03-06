Пьяный водитель "Форда-Транзит" наехал на остановку в Алматы

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Пьяный водитель "Форда-Транзит" наехал на остановочный комплекс на пересечении улиц Макатаева и Чайковского в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным следственного управления департамента полиции города Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около семи часов утра в Алмалинском районе Алматы.

Водитель автомашины марки "Форд-Транзит", находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Чайковского допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезда на припаркованную автомашину марки "Тойота-Камри" и опрокинулся. В результате наезда пешеход получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Другие участники ДТП не пострадали", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства