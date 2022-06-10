Пять человек отравились аммиаком в Алматы

Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, они в реанимации. Другая пациентка - в токсикологическом отделении. Еще одна отказалась от лечения в стационаре, сообщает "Хабар 24".
Они поступили с симптомами: головокружение сильное, тошнота, рвота, выраженная слабость, недомогание. Легкие оглушения были у некоторых. Постепенно приходят в сознание, которые находятся в реанимации. У них дыхание самостоятельное, динамика с улучшением. Как выяснилось, женщины работали на предприятии фасовщицами мороженого. Они находились рядом с фризером, когда из него произошла утечка аммиака", - сказал заведующий приемным отделением ГБСНП Алматы Бауыржан Омаров.
По словам руководителя компании, во фризере повредилась прокладка, из-за чего некоторое количество токсичного вещества попало в цех.
Люди сразу же покинули помещение. Соответственно, сообщено бригадиру смены, что произошла утечка аммиака. Позвали ребят-ремонтников, сразу же приостановили производство и приостановили поступление аммиака с компрессорного цеха. Это линия была сразу же остановлена и до сих пор не работает", - прокомментировал генеральный директор компании "Шин-Лайн" Владимир Пак.