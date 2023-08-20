19.08.2023, 10:53 51241
Работа в шахте "Казахстанская" осложняется высокой температурой и задымленностью
Фото: МЧС РК
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Караганда. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте "Казахстанская", сообщает пресс-служба министерства.
В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвейерном уклоне Д-6 продолжаются.
Работа и подступ к аварийным выработкам осложняются высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.
Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах.
Ранее сообщалось, что на шахте "Казахстанская" найдено тело третьего погибшего горняка.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
новости по теме
20.08.2023, 11:02 5091
В Алматинской области на заправке загорелось 40 газовых баллонов
Фото: МЧС РК
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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории газозаправочной станции в селе Саймасай Енбекшиказахского района на улице Рысбекова произошло массовое возгорание 40 газовых баллонов, сообщает пресс-служба Министерства по ЧС Республики Казахстан.
19 августа в 17.50 на территории газозаправочной станции села Саймасай ИП "Утебаева" произошло загорание газового баллона внутри склада с переходом на склад контейнерного типа для хранения и продажи. В результате массового загорание баллонов (около 40 штук) и создания высокой температуры огонь перешел на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль марки ЗИЛ емкостью 3 кубических метра, полностью заправленный газом", - говорится в сообщении.
На складе хранилось около 260-300 штук газовых баллонов разной емкости. Также вблизи склада размещена подземная емкость объемом 4 кубических метра, тоже заполненная газом. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе.
Пожар был локализован в 18.28 и полностью ликвидирован в 18.45.
В результате пожара 2 сотрудника газозаправочной станции получили разной степени ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 15 августа в Казахстане стартовала ежегодная республиканская акция пожарной безопасности. До 15 октября подразделениями МЧС проводится ежегодная акция по разъяснению населению требований пожарной безопасности при устройстве печей, приведение которых в пожаробезопасное состояние возможно только в теплое время года.
20.08.2023, 09:30 7716
Трагедия на шахте "Казахстанская": обнаружили пятого погибшего Дополнено
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Казахстанская" продолжаются ликвидационные работы после недавнего пожара, найдено тело пятого горняка, сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.
В 22.40 было обнаружено тело пятого горнорабочего", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Произведена пересменка горноспасателей. Руководством ТОО РЦШ ПВАСС были поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей.
Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.
Горноспасатели приступили к активной фазе тушения очагов пожара.
На сайте компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовали имена погибших:
1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4-го разряда, стаж 21 год;
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4-го разряда, стаж 10 лет;
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3-го разряда, стаж 4 года.
Дополнено 20.08.2023, 12.00
В 01.23 на поверхность поднято тело последнего погибшего горнорабочего", - уточнили в МЧС РК.
В настоящее время основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей.
Министром по ЧС Сырымом Шарипхановым ведется дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ. В частности, им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС о ходе работ, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожара, высокой температуры в выработках на больших глубинах.
Шарипханов выразил благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ. Поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожара с соблюдением техники безопасности личным составом.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
К вечеру были установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская". В 18.14 обнаружили тело четвертого горняка.
19.08.2023, 19:30 38611
В шахте "Казахстанская" обнаружили тело четвертого пропавшего горняка
Фото: Depositphotos
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ на шахте «Казахстанская», сообщает пресс-служба МЧС РК.
В субботу, 19 августа, в 18.14 обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.
Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера.
Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 м.
Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены, все усилия направлены на поиски.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
Установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская".
19.08.2023, 18:06 42181
Трагедия на шахте "Казахстанская": стали известны имена двоих погибших
Фото: АрселорМиттал Темиртау
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская", сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау".
Погиб 45-летний проходчик четвертого разряда с 21-летним стажем Денис Стешин и 57-летний электрослесарь пятого разряда с 39-летним стажем Виктор Бургун.
Поиски двоих шахтеров продолжаются.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
19.08.2023, 15:25 47031
В Туркестанской области в ДТП погибли четыре человека
Водитель Nissan водворен в ИВС
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Туркестан. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа около 23.30 в Байдибекский РОП поступило сообщение об аварии на трассе областного значения Шаян - Екпинди, сообщает пресс-служба МВД РК.
Автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200.
В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия.
ДТП зарегистрировано в ЕРДР по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворен в ИВС.
В последнее время в Казахстане участились страшные аварии с большим количеством жертв. Как правило, причиной таких ДТП становится выезд на встречную полосу движения.
19 августа в 6.00 на автодороге Балхаш - Приозерск в 5 км от поселка Гульшат произошла авария с участием Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. В результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение.
19.08.2023, 14:50 49801
За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек
Фото: Depositphotos
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично - гибнут люди", - сказал Алихан Смаилов.
Как отметил глава правительства, каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.
На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион", - указал Алихан Смаилов.
По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.
Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое - с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть", - подчеркнул премьер-министр.
В 2021 году планировалось подписание соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.
По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.
Акимату Карагандинской области совместно с "АрселорМиттал Темиртау" нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда", - заключил он.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
19.08.2023, 13:54 50326
Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших на шахте "Казахстанская"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Караганда. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе встречи премьер-министр выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров.
Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что по поручению главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.
Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - подчеркнул премьер-министр.
В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя.
В частности, будет выплачено пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.
Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.
В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.
Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.
Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".
Как отметил премьер-министр, в настоящее время на "АрселорМиттал Темиртау" завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.
В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков.
Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше - в 55 лет.
Премьер-министр также посетил пострадавших горняков в многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде.
Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
19.08.2023, 12:01 54876
В Туркестанской области жители поселка Амангельды ощутили землетрясение
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Туркестан. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 19 августа в 09 час. 00 мин. 10 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 551 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.7. Подземные толчки в 2 балла ощутили жители поселка Амангельды Тюлькубасского района.
По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны - проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
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