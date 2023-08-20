Работа в шахте "Казахстанская" осложняется высокой температурой и задымленностью

В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения продолжаются

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Караганда. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте "Казахстанская", - Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте "Казахстанская", сообщает пресс-служба министерства.





В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвейерном уклоне Д-6 продолжаются.





Работа и подступ к аварийным выработкам осложняются высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.





Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах.





Ранее сообщалось, что на шахте "Казахстанская" найдено тело третьего погибшего горняка.





Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.





Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.





По факту пожара возбуждено уголовное дело.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.





Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".



