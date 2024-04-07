Режим ЧС будет объявлен в Атырау  

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской, было отмечено в ходе - В девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской, было отмечено в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков.





В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек, было отмечено в ходе заседания.





Согласно прогнозу, в ближайшее время в целом по стране ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона. Продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов. На сегодняшний день площадь покрытия снега в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС, доложил заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев.





Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.





Все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес и все средства будут расходованы строго целевым способом", - заверил глава кабмина.





Также решается вопрос возмещения ущерба владельцам погибшего во время паводков скота.





Дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут", - сказал Бектенов.





Также было отмечено, что имеются регионы, где ранее были приняты необходимые меры и поэтому последствия паводка оказались не столь разрушительными. Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. 6-7 лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы и вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность, отметили в пресс-службе правительства.





В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять необходимые меры для недопущения разрушительных паводков. Акимы будут регулярно отчитываться в правительстве о проделанной работе.





Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков сделают отсрочку по кредитам на 3 месяца.





Напомним, в Актюбинской Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.





В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.





В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.





Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.



