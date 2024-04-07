06.04.2024, 18:13 28126
Режим ЧС будет объявлен в Атырау
Фото: primeminister.kz
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Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Атыраускую область дал ряд конкретных поручений руководству региона по борьбе с паводком, в том числе объявить режим чрезвычайной ситуации в Атырау, сообщает пресс-служба главы правительства.
Я пригласил руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо демонтировать железнодорожные пути для пропуска большой воды. Сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тысячи кубометров в секунду, в дальнейшем, возможно, он дойдет до 4,5 тысячи. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком", - заявил Канат Бозумбаев.
Подчеркивается, что в регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.
Самая главная для нас задача - укрепить берега Атырау со всех сторон", - добавил вице-премьер Казахстана.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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06.04.2024, 11:29 43816
В пяти областях Казахстана республиканские трассы затопило талыми водами
Ограничение движения распространяется на 12 автодорог республиканского значения в шести областях страны
Фото: МЧС РК
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пяти областях Казахстана республиканские трассы затопило талыми водами, сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 5411 метров в 5 областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и СКО)", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что ограничение движения распространяется на 12 автодорог республиканского значения в 6 областях: Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской и СКО.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 09:29 48131
Паводки в Кульсары: подтоплено 2,5 тыс. зданий, эвакуировано 15 тыс. человек
Фото: МЧС РК
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Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары Атырауской области, по предварительным данным, подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 дети. Все они размещены в шести временных эвакопунктах. Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек", - проинформировали в пресс-службе.
Также сегодня утром для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в Кульсары вылетели 20 военнослужащих сводно-спасательной группы.
Между тем заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Сети заявил, что Атырау может повторить судьбу Кульсары.
Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбурга и Уральска. Конечно, город готовится, ведь за 5 дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний. Был подготовлен запас необходимых материалов и подготовлены инертные материалы. Сегодня Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории", - сообщил он.
В пресс-службе президента Казахстана заверили, что глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в Атырауской области.
Подчеркивается, что все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Также правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы.
Дополнено 06.04.2024, 11.00
В Мангистаускую область из города Кульсары эвакуированы почти 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Из Кульсары и населенных пунктов Жылыойского района Атырауской области эвакуировано в Мангистаускую область 8738 человек, которые поселились в 18 пунктах временного размещения и по частным домам среди родственников и знакомых", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 06.04.2024, 15.17
Из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 граждан, из них около 5500 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В 21 пункт временного размещения эвакуирован 1641 гражданин, из них 741 дети. Более 12000 граждан разместились у родственников", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 21:04 74086
Паводки в Казахстане: зоны риска и эвакуация населения
В ВКО в зоне риска находятся пять районов
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Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с повышением уровня реки Теректы для обеспечения безопасности проводится заблаговременная эвакуация пенсионеров и детей из села Коктал Аулиекольского района Костанайской области в количестве 32 человек. Эвакуация производится в село Аулиеколь, сообщает сайт "Костанайские новости".
Ранее премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, в которой сохраняются риски подтоплений и ведутся работы по предупреждению ЧС.
На большей части Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай. Уровни воды в реках пока ниже критических. Однако ожидается резкое потепление до +19 градусов Цельсия - к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются.
Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижают уровень воды. В настоящее время Бухтарминское водохранилище позволяет принять сток рек в объеме еще 20 кубических километров. По прогнозным данным, в предстоящие 3 месяца ожидается прибытие до 15 кубических километров воды.
05.04.2024, 19:18 78341
Людей эвакуируют из Жылыойского района Атырауской области
Эвакуировано 130 человек
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 апреля, для оповещения населения, проживающего в зоне возможного затопления, в Жылыойском районе Атырауской области была включена сирена тревоги, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Автобусом проводится эвакуация жителей в 10 эвакуационных пунктов. В настоящее время эвакуировано 130 человек, из них 84 детей.
Берегоукрепительные работы проводятся круглосуточно. В работах задействованы сотрудники МИО, полиции, воинской части, ДЧС в общем количестве 323 сотрудника, 142 единицы техники и 4540 человек из числа волонтеров и местных жителей.
Пассажирский поезд из 5 вагонов бесплатно перевозит население со станции Кульсары в Атырау.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек.
05.04.2024, 15:27 87751
Прорыв плотины водохранилища в Алматинской области: под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек
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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Алматинской области зарегистрировали уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища, сообщили в региональной прокуратуре.
По факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища в Алматинской области региональной прокуратурой было зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Халатность".
В ведомстве напомнили, что прорыв плотины произошел 30 марта.
В результате были наполнены чаши двух озер нижестоящих по руслу реки Жармуханбет и, как следствие, под угрозой подтопления оказалось 2 населенных пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована. Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий", - рассказали в прокуратуре.
По данным ведомства, в 2017 году водохранилище было передано по договору доверительного управления ИП "Петровой Л.", при этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ "Илиирригация" управления сельского хозяйства Алматинской области.
05.04.2024, 14:44 89306
Паводковая обстановка: 19 тыс. человек эвакуированы, в девяти областях объявлен режим ЧС
Фото: Акорда
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской, было отмечено в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек, было отмечено в ходе заседания.
Согласно прогнозу, в ближайшее время в целом по стране ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона. Продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов. На сегодняшний день площадь покрытия снега в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС, доложил заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.
Все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес и все средства будут расходованы строго целевым способом", - заверил глава кабмина.
Также решается вопрос возмещения ущерба владельцам погибшего во время паводков скота.
Дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут", - сказал Бектенов.
Также было отмечено, что имеются регионы, где ранее были приняты необходимые меры и поэтому последствия паводка оказались не столь разрушительными. Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. 6-7 лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы и вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность, отметили в пресс-службе правительства.
В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять необходимые меры для недопущения разрушительных паводков. Акимы будут регулярно отчитываться в правительстве о проделанной работе.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков сделают отсрочку по кредитам на 3 месяца.
Напомним, в Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 14:10 91026
Из-за перекрытия трасс порядка четырехсот жителей Атырауской области эвакуированы поездом
Людей довезут до Атырау
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за перекрытия автодорог людей из паводкоопасных районов Атырауской области эвакуировали поездом, сообщили в АО "Пассажирские перевозки".
5 апреля АО "Пассажирские перевозки" вывезли около 400 жителей Атырауской области пассажирским поездом из паводкоопасной зоны. Из них 99 человек - это дети.
В компании напомнили, что из-за подтопления полностью приостановлено движение транспортных средств на участке Кульсары - Доссор, в связи с чем было принято решение направить пассажирский поезд для эвакуации жителей региона.
Людей довезут со станции Кульсары до Атырау. Проезд для пассажиров был бесплатный, отметили в пресс-службе.
Между тем сообщается о переливе автодороги в Северо-Казахстанской области. Там на пяти участках залило республиканскую трассу Рощинское - Корнеевка - Волошинка. Высота воды на некоторых участках достигает 35 сантиметров.
Для устранения проблемы задействовано 8 единиц техники и 10 сотрудников. Также установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Проводятся работы по созданию вала из инертного материала, а также предпринимаются меры по сливу талых вод", - рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день из-за разлива воды движение на дорогах ограничено в шести областях страны.
05.04.2024, 11:35 81851
В Актюбинской области прорвало еще одну плотину
Фото: кадр из видео
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Хромтауском районе Актюбинской области из-за притока талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, из них 4 детей, 11 человек с зимовки Табантал. Их разместили в школе села Бескоспа", - информирует diapazon.kz.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Позже прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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