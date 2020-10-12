Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Родители пропавшего в Грузии 13-летнего алматинца объявили о награде за информацию о нём, передает Kazakhstan Today.

6,5 млн тенге, или 50 тысяч лари готовы заплатить родители пропавшего в Грузии школьника из Алматы. С таким заявлением выступили мать и отец 13-летнего Ильи Пилпани. Вот уже 2,5 месяца мальчика разыскивают, а недавно его объявили в международный розыск по линии Интерпола", - сообщает Первый канал "Евразия".

Если у вас есть информация конкретно о местонахождении ребенка и это подтвердится, мы готовы заплатить 50 тысяч лари. Если вы обладаете информацией, которая может помочь нам найти сына, либо тех людей, которые как-то замешаны в его исчезновении, мы готовы заплатить 30 тысяч лари", - сказала мама мальчика Ксения Пилпани.

Школьник исчез в Местийском районе. В Грузию с отцом мальчик приехал еще зимой и был вынужден остаться из-за пандемии. 18 июля Илья катался на велосипеде, но домой не вернулся. К поискам подключились 400 спасателей, полицейские, волонтеры и местные жители. Привлекали авиацию и поисковых собак. Были прочесаны 50 деревень и их окрестности, леса, ущелья, заброшенные дома и Черноморское побережье. Ранее по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.

Районный отдел полиции Местии начал расследование по факту исчезновения несовершеннолетнего по подпункту "Д" часть 3 статья 143 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. По сей день вся информация об исчезновении или возможном местонахождении несовершеннолетнего проверяется правоохранительными органами", - сообщила Лана Овсянникова - заместитель директора департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии.

Ранее родственники рассказывали журналистам, что Илья послушный и доверчивый ребенок. В то, что он сам решил уйти из дома, близкие не верят. Сейчас родители не исключают и версию о том, что их сын может находиться за пределами Грузии.

Нам активно помогает Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, МЧС. Версий очень много, мы не исключаем никакую версию, поэтому объявлен международный розыск", - говорит Давид Пилпани, отец Ильи.

На сегодня фото Ильи Пилпани разослано во все управления МВД Грузии. И если кто-то обладает хоть какой-то информацией о пропавшем, в полиции попросили звонить по номеру 112.

https://youtu.be/csclwzN1iqg

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