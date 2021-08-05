Российской туристке понадобилась помощь спасателей в горах Заилийского Алатау

ФОТО: МЧС РК

АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - 3 августа, в 22.10 в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о группе туристов из России, которым необходима помощь спасателей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

15 человек совершали восхождение на пик Советов. Во время похода одной из участниц группы стало плохо. Находившийся с туристами врач сообщил, что есть подозрение на камень в желчном пузыре.

Оперативная группа РОСО в количестве 8 человек личного состава, включая кинологический расчет незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы.

4 августа туристов обнаружили на перевале пика Советов (высота 3700 метров над уровнем моря), девушке оказали первую медицинскую помощь. Из-за того что горная местность в этом районе состоит из мелкой и крутой каменистой осыпи, пострадавшую нельзя было транспортировать на носилках, так как во время транспортировки состояние ухудшалось. Служба спасения города Алматы, предоставила авиаборт, сообщает пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК".

В МЧС отметили, что группа туристов была зарегистрирована в Республиканском оперативно-спасательном отряде 29 июля. Спасатели РОСО знали о маршруте, которым двигались путешественники, что помогло сократить время поиска.

Пострадавшую передали сотрудникам Центра медицины катастроф, которые ожидали у вертолетной площадки в Большом Алматинском ущелье.

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