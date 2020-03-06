Сбитая пьяным водителем на остановке женщина лишилась обеих ног

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Пострадавшая в результате наезда на остановку пьяного водителя в Алматы лишилась обеих ног, передает Kazakhstan Today.

Пострадавшая в результате ДТП была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

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