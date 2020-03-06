Сбитая пьяным водителем на остановке женщина лишилась обеих ног

Пострадавшая в результате ДТП была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
Напомним, сегодня около семи часов утра в Алмалинском районе Алматы, на пересечении улиц Макатаева и Чайковского, водитель автомашины марки "Форд-Транзит" в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезда на припаркованную автомашину марки "Тойота-Камри" и опрокинулся.
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