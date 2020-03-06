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Сбитая пьяным водителем на остановке женщина лишилась обеих ног

05.03.2020, 12:57 8182
Сбитая пьяным водителем на остановке женщина лишилась обеих ног
Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Пострадавшая в результате наезда на остановку пьяного водителя в Алматы лишилась обеих ног, передает Kazakhstan Today.
 
Пострадавшая в результате ДТП была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. 
 

Пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

 
Напомним, сегодня около семи часов утра в Алмалинском районе Алматы, на пересечении улиц Макатаева и Чайковского, водитель автомашины марки "Форд-Транзит" в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезда на припаркованную автомашину марки "Тойота-Камри" и опрокинулся.
 

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