В Западном Казахстане школьница серьезно пострадала при опрокидывании автомобиля

Уральск. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области шесть школьников пострадали в дорожной аварии, один находится в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла 20 апреля на 121-м километре трассы Чапаево - Сайхин. Водитель автомобиля "Лада-Ларгус", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины, пишет портал " Мой город " со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

За рулем находился ученик СОШ №3 поселка Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области. В автомашине также находились пять учеников 11-го класса этой же школы. Как выяснилось, ученик попросил у деда ключи от автомашины и поехал вместе с одноклассниками за тюльпанами. На обратном пути произошло ДТП, в результате которого ученики получили различные травмы. Одна школьница госпитализирована", - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт скорой помощи поступил в 19.20.

Медицинская помощь потребовалась девочке 2002 года рождения. Она была доставлена в Жангалинскую ЦРБ. Ночью из города была вызвана санавиация, в составе нейрохирурга, хирурга, реаниматолога и проведена операция. Состояние пострадавшей крайне тяжёлое", - отметили в облздраве.

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