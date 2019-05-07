Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево (ВИДЕО)

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Москва. 6 мая. Kazakhstan Today - В Следственном комитете назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево, передает Kazakhstan Today.

Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, пишет РБК .

Следователи изъяли речевой и параметрическое самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива.

На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа и троих несовершеннолетних. Эвакуироваться смогли 33 пассажира и четыре члена экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек

Потерпевшими признаны 22 человека. Генетические и судмедэкспертизы будут назначены в ближайшее время.

Между тем "Комсомольская правда" со ссылкой на проект "База" сообщает, что причиной аварийной посадки и пожара могла стать молния.

Как рассказал пилот сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов, в самолет ударила молния, после чего выключилась радиосвязь и начались сбои в работе оборудования.





В момент посадки - времени вам не скажу, взлет был в 18.02 - не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременная и прерывистая. После включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала. И нужно было снова подключать. Диспетчеры нам оказали помощь. Они нам задавали курс для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки, обычная. Все согласно Оперативному сборнику экипажа. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости", - рассказывает пилот.

Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета в минимальный режим - режим прямого управления. И не через компьютер, как обычно, а напрямую. Аварийный режим управления. Не могу сказать точно, почему произошел. Скорости было достаточно, к полосе подходил с уменьшением вертикальной, согласно процедуре", - продолжил он.

Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления. И потеря радиосвязи кратковременная, которую потом удалось восстановить. Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Баки полные. Да, есть процедура у нас - Оперативный сборник экипажа, возврат на аэродром вылета. И есть процедура - посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом, приняли решение о посадке. Первая - это там, где пишется сообщение об отказах, выполнена процедура. И для выполнения посадки - процедура посадки с превышением посадочной массы", - рассказал летчик.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель сената РК Дарига Назарбаева выразили соболезнование в связи с трагедией в Шереметьево. МИД Казахстана проверяет информацию о том, были ли среди пассажиров Sukhoi Superjet-100 граждане РК.

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