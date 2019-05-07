Токаев направил Путину телеграмму соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Шереметьево, передает Kazakhstan Today.

Направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево. Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет , следовавший сообщением Москва - Мурманск. На борту находилось 78 человек, включая членов экипажа. Из них выжило 37 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства