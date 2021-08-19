Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Капшагай

Фото: 24.kz

АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - При столкновении с бетонным ограждением на трассе Алматы - Капчашай погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео с места трагедии опубликованы на странице паблика kris_p_kz в Инстаграм.

По информации полиции, авария произошла 17 августа, около 22.00, на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск.

Водитель автомобиля Toyota Camry ехал в северном направлении, и на 46-м километре трассы из-за разгерметизации левого колеса машина столкнулась с отбойником, после чего ее развернуло на 90 градусов. Ехавший по той же полосе автомобиль Hyundai Accent столкнулся с автомобилем Toyota. На месте скончался водитель автомобиля Toyota Camry и его пассажир. В больницу поселка Отеген батыр с травмами был доставлен еще один пассажир данной автомашины", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие экспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства