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Смертельное ДТП произошло в Шымкенте (ВИДЕО)

07.08.2019, 15:05 11935
Смертельное ДТП произошло в Шымкенте (ВИДЕО)
Шымкент. 7 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazakhstan Today.
 
В Шымкенте на перекрестке улиц Тауке хана и Сайрам водитель автомашины Daimler Chrysler, не справившись с управлением, врезался в автомашину ВАЗ-21099. 

 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины ВАЗ-21099 скончался на месте, его пассажиры и водитель второй машины с разными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
 

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