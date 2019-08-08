Смертельное ДТП произошло в Шымкенте (ВИДЕО)

В Шымкенте на перекрестке улиц Тауке хана и Сайрам водитель автомашины Daimler Chrysler, не справившись с управлением, врезался в автомашину ВАЗ-21099.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины ВАЗ-21099 скончался на месте, его пассажиры и водитель второй машины с разными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
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