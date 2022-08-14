Спасатели Атырау вытащили упавшего в яму коня

АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - 12 августа в 13.00 в ДЧС поступило сообщение о том, что в канализационную яму с грязной водой упал конь и самостоятельно выбраться из нее не может, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыв на месте происшествия, спасатели установили, что глубина ямы составляет 3,5 метра, сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Спасатели обвязали животное и с помощью специального снаряжения и техники благополучно вытащили из ямы. Конь не пострадал.

Это не первый подобный случай. Только в июне спасатели во дворе дома из выгребной ямы глубиной 1 метр вызволяли котенка, из септика глубиной 1,5 метра - лошадь. В июле-августе спасатели доставали застрявшую в грязи корову, вытаскивали из 3-метровой ямы собаку и еще одну лошадь, провалившуюся в открытую 3-метровую яму.