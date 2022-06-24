Сухое дерево упало на женщину в Караганде

Фото: ekaraganda.kz
По словам местных жителей, они неоднократно просили акимат поспособствовать тому, чтобы по всему двору спилили сухие деревья. А также наладили освещение придворовой территории и установили новую детскую площадку. Но помощи не получили.
У нас во дворе дома на улице Муканова, 24, только что произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Женщина очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи. Акимат как будто не видит наш двор, не замечает его. Двор не освещается, сухие ветки, деревья, их очень много. Соседи своими силами пытаются поддерживать чистоту и порядок во дворе, каждый год пытаются ремонтировать площадку, ну как площадку... ржавую качелю и песочницу. Неоднократно обращались по поводу освещения, по поводу детской площадки. Двор находится в ужасающем виде, но увы... нас не слышат", - возмущаются жители этого двора.
Как сообщает портал EKaraganda.kz, пострадавшая находилась без сознания, в чувство ее привела бригада скорой помощи. Ее увезли в медицинское учреждение.
Также упавшее дерево повредило и припаркованную у подъезда машину.
В департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировали несчастный случай.
22 июня около 16.15 во дворе дома № 24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину "Мерседес" и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции", - говорится в сообщении областного ДП.
По информации издания, жители Караганды недовольны тем, что в городе участились случаи варварской подрезки деревьев, когда от дерева остается только нежизнеспособный ствол. Или вообще вырубки здоровых деревьев. Люди удивляются, почему выдают разрешения на спил здоровых деревьев, а сухостоем никто не интересуется?