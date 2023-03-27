Тело пропавшей 10 дней назад 4-летней девочки нашли в реке Арыс

Фото: пресс-служба МВД РК

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Талдыкорган. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На 20м км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, - На 20м км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба МВД РК.





ДТП зарегистрировано в Коксуском районе Жетысуской области.





С места ДТП в районную больницу на обследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний.





Водителем какой из машин спровоцирована авария, выяснится в ходе расследования.





На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.