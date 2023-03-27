26.03.2023, 18:59 23011
Тело пропавшей 10 дней назад 4-летней девочки нашли в реке Арыс
Фото: OTYRAR
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Туркестан. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдено тело пропавшей ранее 4-летней девочки. Спасатели извлекли ее тело из реки Арыс 26 марта, сообщает OTYRAR.
17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арыс. Тогда 4-летняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением. Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтеры. Тело было найдено лишь на 10-й день поисков в Сайрамском районе, в селе Арыс.
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26.03.2023, 19:56 20201
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Алматы - Оскемен
Фото: пресс-служба МВД РК
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Талдыкорган. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На 20м км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба МВД РК.
ДТП зарегистрировано в Коксуском районе Жетысуской области.
С места ДТП в районную больницу на обследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний.
Водителем какой из машин спровоцирована авария, выяснится в ходе расследования.
На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.
26.03.2023, 17:24 27366
Проведен облет паводкоопасных участков Караганды
Фото: МЧС РК
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Караганда. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Караганды Мейрам Кожухов и начальник управления по ЧС города Нурлан Шакенов провели облет прилегающей территории, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ходе облета осмотрены проведенные работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 км.
Ранее в ДЧС Алматы предупредили, что в горах близ Алматы сохраняется высокий уровень лавинной опасности.
26.03.2023, 13:16 34106
Самолет Fly Arystan из-за тумана совершил вынужденную посадку в Атырау
Вылет из Атырау запланирован в 13.00 местного времени
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Атырау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Fly Arystan, следовавший рейсом Актобе - Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, сообщила пресс-служба компании.
Рейс КС7775 Актобе - Актау, вылетевший в 1.10 26 марта, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно сильный туман на момент прилета", - говорится в сообщении.
Вылет из Атырау запланирован в 13.00 местного времени.
В авиакомпании подчеркнули, что предпринимают все зависящие от них возможные меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю.
Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", - сообщили в Fly Arystan.
По данным авиакомпании, пассажирам предоставлены напитки, будет организовано горячее питание.
26 ноября 2022 года вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК, следуя по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан - Экибастуз, совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Орнек Ерейментауского района Акмолинской области (приблизительно 100 км от Нур-Султана).
15 ноября 2022 года авиарейс сообщением Нур-Султан - Шарм-Эль-Шейх пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала.
26.03.2023, 12:43 34666
В Астане произошел пожар на подстанции
Без электричества остались жители 23 жилых комплексов
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 26 марта в 08.20 на подстанции 110/10 кВ "Заречная" произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов № 1 и № 2, сообщает АО "Астана РЭК".
В 08.40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания. В 9.40 пожар локализован. Причины технологического нарушения выясняются.
Аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВ после возгорания с последующим его испытанием.
На ограничении находятся потребители 23 жилых комплексов (Байтурсынова, Момыш улы, Керей жанибек Хандар, Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, несколько улиц поселка Тельмана).
Электроснабжение потребителей будет восстановлено после полного осмотра оборудования 10 кВ.
К 12.00 электроснабжение было восстановлено.
24.03.2023, 15:37 103981
Грузовой поезд сошел с рельсов в Алматинской области
Жертв и пострадавших нет
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На станции Копа в Алматинской области сошел с рельсов грузовой поезд из Беларуси, сообщили в пресс-службе "Казахстан темір жолы".
23 марта в 12.20 на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов", - сообщается на сайте компании.
Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия.
В декабре в Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов.
В январе на железнодорожной станции Манкент в Туркестанской области сошел с рельсов товарный поезд. Из-за резкого торможения несколько вагонов упали на бок.
24.03.2023, 14:17 106961
Режим ЧС объявили в Риддере
Фото: Depositphotos
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Риддер. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщил на своей странице в соцсетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
Есть большие недостатки в работе ТЭЦ города, новый собственник компания RNGK с января не проявил никакой активности. За прошедший период образовалась задолженность свыше трех миллиардов тенге, есть серьезные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тем компаниям, которые с ноября взяли на себя и провели экстренные ремонтно-восстановительные работы. Зафиксировано 67 остановок на ТЭЦ. Несколько дней назад произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошел взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля", - сообщил аким.
По его словам, руководство области вынуждено взять все управление станции на себя, чтобы обеспечить эффективную работу в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон.
Единственный выход - приобретение ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность, мы работаем в этом направлении в соответствии с законодательством, и надеюсь, что достигнем позитивных результатов", - заявил аким.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.
Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
24.03.2023, 11:49 111436
В Минэнерго прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Риддера
23 марта на ТЭЦ произошел хлопок угольной пыли и разрушение ограждающих конструкций
Фото: акимат Риддера
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Риддер. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия расследует технологическое нарушение, ставшего причиной хлопка угольной пыли на ТЭЦ Риддера 23 марта, сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан.
По информации ведомства, 23 марта в 7.50 на "Риддер ТЭЦ" в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13.00.
На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, "Риддер ТЭЦ" и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней", - уведомили в Минэнерго.
В пресс-службе рассказали, что в настоящее время на ТЭЦ в работе два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 35-45 градусов при графике 70-46 градусов.
23 марта в акимате Риддера прокомментировали выброс черного дыма на ТЭЦ.
Сегодня утром из-за скопления пыли произошел выброс на тракте топливоподачи. Риддерцев напугали черные клубы дыма, но на самом деле ничего страшного не произошло, пострадавших и серьезных повреждений на станции нет. Два котла работают в штатном режиме, один находится на ТО, еще два выведены на ремонт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 22 марта на ТЭЦ Риддера произошло возгорание двух котлов. Как заявил аким ВКО Даниал Ахметов, новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
17 марта на ТЭЦ Риддера два котла вышли из строя. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.
Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
24.03.2023, 10:56 101901
В разных районах Алматы пожарные ликвидировали восемь очагов горения сухой травы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За текущие сутки пожарные ликвидировали 8 очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах Алматы.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, 23 марта с 16.20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайон Ерменсай, по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено загорание сухостоя, охватившее площадь в 2 гектара.
Из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, несмотря на невозможность применения пожарной автотехники на крутых склонах. Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18.31", - проинформировали в ДЧС.
Сообщается, что удалось отстоять, защитить дома и яблоневый сад. Было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники.
В связи с началом пожароопасного периода просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, осенью прошлого года лесные пожары охватили Костанайскую и Восточно-Казахстанскую области. В Костанайской области лесной пожар удалось ликвидировать лишь спустя 8 дней. Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения. Общая площадь горения с момента возникновения составила 43 тысячи гектаров. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
В начале сентября крупные пожары произошли также в нескольких лесничествах Восточно-Казахстанской области. Огонь уничтожил свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Ущерб составил свыше миллиарда тенге.
После крупных ЧП премьер-министр Алихан Смаилов поручил в три раза увеличить парк вертолетов для тушения пожаров.
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