Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.