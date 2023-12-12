Аварии на теплосетях в 7 городах: Токаев потребовал в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение

Он указал членам правительства на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает Акорда





Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах. Он указал членам правительства на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.





В правительстве заверили, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.





Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на кабмин и акимов регионов.





Напомним, сегодня стало известно, что вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покинет свой пост. В Минэнерго заверили, что уход с поста связан с переходом на другую работу.





Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в Cети, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.





Балхаше , Актау , Темиртау , Риддере , Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.





Еще в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики предупредил , что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.



