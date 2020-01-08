Три человека насмерть отравились газом в доме с самовольно подключенным к газу обогревателем

Алматы. 7 января. Kazakhstan Today - Три человека насмерть отравились газом в Турксибском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

6 января 2020 года, в 17.50, на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в Турксибском районе, по улице Дегдар, скончались до приезда скорой медицинской помощи трое взрослых людей - 1950, 1960, 1997 года рождения", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

Обследовав место происшествия, специалисты установили, что "самовольно подключенная точка от газовой трубы к газовому переносному обогревателю сомнительного производства, подключенная кустарным способом". Отсутствовал элементарный фиксирующий крепеж гофрированного дымохода газовой печи, в результате чего произошло ее отсоединение. При этом вентиляционное отверстие комнаты было забито тряпками, дымоход был подсоединен с нарушением, соединение было выполнено резинотканевым шлангом недопустимой длины.

Все перечисленное привело к трагическим последствиям", - подчеркнули в ведомстве.

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