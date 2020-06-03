Упавшее от сильного ветра сухое дерево убило подростка в Павлодарской области

Павлодар. 2 июня. Kazakhstan Today - В Баянаульском районе Павлодарской области из-за сильного ветра на подростка упало дерево, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла во дворе дома, где жил парень. Юноша скончался в больнице, сообщает Павлодар-онлайн

Во дворе частного жилого дома в Баянаульском районе из-за сильного ветра на 16-летнего подростка упало сухое дерево. Со множественными переломами его доставили в районную больницу, где он скончался", - сказал заместитель начальника департамента по ЧС региона Самат Асаинов.

По информации спасателей, вчера, 1 июня, по области скорость ветра достигала 22 метров в секунду, в связи с чем на некоторых объектах в Павлодаре, Аксу, Железинском районе произошли частичные срывы кровли. Сейчас местные исполнительные органы уточняют годы постройки этих зданий. Ремонтировать будут за счет средств акиматов.





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